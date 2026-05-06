Mỹ tạm dừng Dự án Tự do, Iran tuyên bố Washington đã thất bại

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước Iran (INSA) khẳng định Mỹ đã thất bại trong việc thực hiện mục tiêu của chương trình gọi là "Dự án Tự do".

INSA khẳng định ông Trump buộc phải hủy bỏ kế hoạch này "trước lập trường cứng rắn và những lời cảnh báo từ phía Iran". Hãng tin Tasnim cũng bày tỏ sự đắc thắng trên mạng xã hội X bằng tiếng Farsi với dòng tiêu đề: "Ông Trump đã chùn bước".

Về phần mình, khi thông báo đình chỉ Dự án Tự do - chiến dịch sử dụng khí tài quân sự Mỹ để hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, ông Trump lý giải nguyên nhân là những tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố dừng "Dự án Tự do". Ảnh: Reuters.

Chỉ một ngày sau nỗ lực triển khai Dự án Tự do hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Tổng thống Trump tuyên bố dừng chiến dịch.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 5/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi thống nhất rằng trong lúc lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn đang được duy trì, Dự án Tự do sẽ phải tạm dừng trong thời gian ngắn, để chúng tôi cân nhắc thỏa thuận với Iran".

Theo ông Trump, quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong quá trình thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ông Trump tiết lộ rằng hai bên đã đạt được tiến triển lới trong mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình dài hạn.

Theo Al Jazeera ngày 6/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa lên tiếng phản hồi trước yêu cầu của Mỹ về việc phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự, kèm theo lời đe dọa sử dụng vũ lực quân sự mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian khẳng định: "Không ai có thể buộc chúng tôi đầu hàng", đồng thời nhấn mạnh rằng không thể dùng vũ lực để khuất phục các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq, nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các mối đe dọa quân sự tại Trung Đông.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế, nhưng kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách áp đặt giữa lúc căng thẳng với Mỹ vẫn chưa có lối thoát.

