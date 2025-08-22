Mỹ siết kiểm tra visa

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ 55 triệu người nước ngoài đang sở hữu visa Mỹ, bước siết chặt mạnh mẽ nhất từ trước tới nay trong chính sách quản lý di trú.

Một số chuyên gia nhập cư cảnh báo rằng người có thị thực vốn đã bị giám sát và thị thực có thể bị hủy nếu có hành vi phạm pháp hay bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Washington Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ chế “rà soát liên tục” sẽ cho phép hủy visa bất cứ lúc nào nếu phát hiện người sở hữu lưu trú quá hạn, phạm pháp, đe dọa an ninh công cộng hoặc liên quan đến khủng bố.

“Chúng tôi xem xét tất cả thông tin sẵn có trong quá trình rà soát, bao gồm hồ sơ thực thi pháp luật, hồ sơ nhập cư hoặc bất kỳ thông tin nào phát sinh sau khi thị thực được cấp”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Trước đây, chính quyền Trump chủ yếu nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp nhưng nay mở rộng sang cả những trường hợp nhập cảnh hợp pháp bằng visa du lịch, lao động hay du học. Riêng năm 2024, Mỹ đã cấp gần 11 triệu visa tạm thời, phần lớn là cho mục đích du lịch và công tác.

Việc kiểm tra lại hàng chục triệu hồ sơ được dự báo kéo dài và phức tạp. Ngoài dữ liệu di trú, Bộ Ngoại giao còn rà soát cả tài khoản mạng xã hội để phát hiện tư tưởng chống Mỹ hay bài Do Thái.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ chính quyền hủy visa dựa trên phát ngôn thay vì hành vi hoặc áp dụng phân biệt đối xử với một số nhóm nhập cư.

Sinh viên quốc tế đang là nhóm bị chú ý đặc biệt. Tuần này, chính quyền của Tổng thống Trump cho biết đã hủy hơn 6.000 visa sinh viên vì lưu trú quá hạn hoặc vi phạm, trong đó vài trăm trường hợp bị cáo buộc có liên quan đến “khủng bố”.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố dừng cấp visa cho tài xế xe tải thương mại sau vụ tai nạn chết người ở Florida liên quan đến một tài xế gốc Ấn Độ nhập cư trái phép.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số visa bị hủy từ đầu năm đến nay đã gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, riêng visa sinh viên tăng gấp 4 lần. Chính quyền Trump khẳng định đây là một phần trong cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Mỹ.