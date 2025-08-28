Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Ngày 27/8, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng Andrew Gebara, cho biết quân đội nước này đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Phát biểu tại một sự kiện do Viện nghiên cứu về hàng không vũ trụ Mitchell tổ chức, ông Gebara nêu rõ: “Sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, Nga sẽ không còn bị ràng buộc phải duy trì số lượng vũ khí như trong hiệp ước. Vì vậy, Tổng thống Trump có thể lựa chọn giữ nguyên số lượng hiện tại hoặc thay đổi… Chúng tôi được huấn luyện và sẵn sàng tăng số lượng nếu được yêu cầu.”

New START, ký kết tháng 4/2010 và và chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2011, là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương cuối cùng còn hiệu lực giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Văn kiện này giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược triển khai của mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn, triển khai trên 700 phương tiện mang, gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược. Ngoài ra, tổng số bệ phóng được phép sở hữu (gồm cả đã triển khai và chưa triển khai) không vượt quá 800.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2023, Nga tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước, cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây sử dụng New START như công cụ gây sức ép. Trong khi đó, Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc thiếu cơ chế giám sát và kiểm chứng, đồng thời cho rằng nếu New START chấm dứt mà không có một hiệp định thay thế, cán cân chiến lược toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều bất ổn.