Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân

  • Thứ năm, 28/8/2025 16:06 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Ngày 27/8, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng Andrew Gebara, cho biết quân đội nước này đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Phát biểu tại một sự kiện do Viện nghiên cứu về hàng không vũ trụ Mitchell tổ chức, ông Gebara nêu rõ: “Sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, Nga sẽ không còn bị ràng buộc phải duy trì số lượng vũ khí như trong hiệp ước. Vì vậy, Tổng thống Trump có thể lựa chọn giữ nguyên số lượng hiện tại hoặc thay đổi… Chúng tôi được huấn luyện và sẵn sàng tăng số lượng nếu được yêu cầu.”

New START, ký kết tháng 4/2010 và và chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2011, là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương cuối cùng còn hiệu lực giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Văn kiện này giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược triển khai của mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn, triển khai trên 700 phương tiện mang, gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược. Ngoài ra, tổng số bệ phóng được phép sở hữu (gồm cả đã triển khai và chưa triển khai) không vượt quá 800.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2023, Nga tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước, cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây sử dụng New START như công cụ gây sức ép. Trong khi đó, Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc thiếu cơ chế giám sát và kiểm chứng, đồng thời cho rằng nếu New START chấm dứt mà không có một hiệp định thay thế, cán cân chiến lược toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều bất ổn.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://www.vietnamplus.vn/my-san-sang-tang-cuong-kho-vu-khi-hat-nhan-post1058464.vnp

TTXVN

vũ khí hạt nhân Donald Trump Mỹ Mỹ Hiệp ước New START kiểm soát vũ khí kho hạt nhân Mỹ Mỹ tăng cường hạt nhân Nga Hiệp ước New START

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

