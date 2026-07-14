Mỹ phong tỏa Điện Capitol, bắt một đối tượng mang súng

Lực lượng Cảnh sát Điện Capitol ngày 13/7 đã bắt giữ một đối tượng nam giới, mang theo súng, khi lái xe đến khu vực hàng rào an ninh phía Bắc của của trụ sở Quốc hội Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, D.C. Ảnh: Reuters.

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo Cảnh sát Điện Capitol, các nhân viên an ninh phát hiện nghi phạm mang theo một khẩu súng khi tiếp cận cổng kiểm soát. Người này lập tức bị khống chế và bắt giữ. Pháp luật Mỹ nghiêm cấm mang vũ khí vào khuôn viên Điện Capitol. Giới chức cho biết đang xác minh danh tính cũng như động cơ của nghi phạm, song chưa công bố thông tin cá nhân, hoặc đưa ra cáo buộc chính thức.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực hàng rào phía Bắc của Điện Capitol. Nhiều vật dụng được thu giữ từ chiếc xe Ford Bronco của nghi phạm, trong đó có nước uống và đồ dùng cá nhân. Một con chó trên xe cũng được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng bảo vệ động vật.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh an ninh quanh Điện Capitol vẫn được duy trì ở mức cao sau hàng loạt sự cố an ninh nghiêm trọng tại khu vực này trong những năm gần đây. Cảnh sát Điện Capitol cho biết cuộc điều tra đang được tiếp tục và sẽ công bố thêm thông tin khi có kết quả.