Mỹ nhân 'Thần dược' ly hôn

Margaret Qualley và Jack Antonoff đường ai nấy đi sau khoảng 3 năm cưới. Cả hai đang cùng nhau giải quyết chuyện chia tay theo hướng hòa bình, tử tế.

Theo Page Six, thông tin Qualley và Antonoff chia tay được công bố vào đầu tuần này, sau khi Antonoff xuất hiện một mình tại đám cưới của Taylor Swift. Cặp sao quyết định đường ai nấy đi sau chưa đầy ba năm về chung nhà. Trước đó, một số nguồn tin nói với People rằng mối quan hệ của cả hai đã trục trặc trong một thời gian dài.

Margaret Qualley và Jack Antonoff chia tay sau 3 năm gắn bó. Ảnh: Shutterstock.

Hiện tại, Qualley và Antonoff đang tìm cách chia tay trong êm ấm, hòa bình. Một nguồn tin thân cận khẳng định những đồn đoán về việc một trong hai người ngoại tình là không đúng sự thật.

"Nếu phải nói một điều, thì họ từng có một mối quan hệ đẹp và đầy yêu thương. Đôi khi mọi chuyện đơn giản là không còn phù hợp nữa, và điều đó không nhất thiết phải xuất phát từ một lý do kịch tính nào", người này chia sẻ.

Một nguồn khác nói với Page Six rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi đổ vỡ "vì một số khó khăn trong quá trình chung sống".

"Jack có thể rất cầu toàn và luôn muốn mọi thứ diễn ra theo cách mình cho là tốt nhất. Anh ấy thường thích mọi việc được thực hiện theo ý mình, còn Margaret thì không phải lúc nào cũng cảm thấy quan điểm của mình được lắng nghe hay được coi trọng tương xứng. Nói chung, giao tiếp thực sự là một vấn đề giữa Jack và Margaret", người này tiết lộ.

Qualley và Antonoff lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 8/2021, khi bị bắt gặp hôn nhau trong lúc đi mua kem tại thành phố New York. Đến tháng 5/2022, Qualley xác nhận cả hai đã đính hôn. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 8/2023 trong một buổi lễ riêng tư tại Parker's Garage, trên đảo Long Beach, bang New Jersey.

Chủ nhân giải Grammy và nữ diễn viên phim The Substance lần cuối xuất hiện cùng nhau là tại lễ trao giải Grammy hôm 1/2. Hai tháng sau đó, Qualley đã đổi tên tài khoản Instagram từ @isimostar (lấy cảm hứng từ ca khúc "Isimo" của Antonoff) thành @sarahmargaretqualley23.

Dân mạng cũng cũng phát hiện ban nhạc Bleachers của Antonoff cũng đã loại ca khúc Margaret ra khỏi danh sách biểu diễn trong tour Bleachers Forever.