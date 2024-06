Mỹ nhân Thái trong bộ phim đang gây sốt

Gia tài của ngoại (tựa tiếng Anh: How to make millions before grandma dies) tạo nên cơn sốt tại nhiều nước châu Á trong thời gian qua. Ở Việt Nam, bộ phim vẫn đang kiếm tiền tốt tại các cụm rạp trên toàn quốc. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều 15/6, tác phẩm cán mốc doanh thu hơn 44 tỷ đồng . Ngoài dàn diễn viên chính, Tu Tontawan trong vai Mui (cô em họ của M) cũng là nhân tố thu hút khán giả. Mui làm việc ở viện dưỡng lão, tận tình chăm sóc người ông già bệnh tật. Mui cũng giúp M đưa bà đi khám.