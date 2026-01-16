Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ nhân Nhật khoe ảnh ở Việt Nam

  • Thứ sáu, 16/1/2026 00:07 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Miyoshi Ayaka được khán giả Việt Nam biết tới qua dự án "Alice in Borderland". Cô là gương mặt nổi bật tại showbiz Nhật Bản với ngoại hình thu hút.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Alice in Borderland Miyoshi Ayaka khoe ảnh du lịch Việt Nam. Nữ diễn viên chụp ảnh tại công viên và con ngõ nhỏ với nhiều biển hiệu có tiếng Việt. Kèm theo hình ảnh, ngôi sao Nhật Bản còn viết tiếng Việt: “Chúc ngủ ngon, hẹn gặp các bạn trong mơ”. Nhiều khán giả thích thú với bài đăng của nữ diễn viên.

Ayaka Miyoshi, sinh năm 1996, là diễn viên, người mẫu và cựu thần tượng Nhật Bản. Ayaka Miyoshi sớm bén duyên với làng giải trí. Cô bắt đầu làm người mẫu từ khi còn học tiểu học và lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là vào tháng 10/2007 với bộ phim truyền hình Otoko no Kosodate. Năm 2008, sau khi vượt qua buổi tuyển chọn của tạp chí thiếu nhi Nico-petit, Miyoshi trở thành gương mặt quen thuộc trên ấn phẩm này cho đến giữa năm 2010.

Alice in borderland anh 1Alice in borderland anh 2

Hình ảnh của Miyoshi Ayaka tại Việt Nam. Ảnh: @Miyoshi.aa.

Tháng 4/2010, Ayaka Miyoshi gia nhập Sakura Gakuin - nhóm nhạc thần tượng trực thuộc Amuse Inc. Chỉ vài tháng sau, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi vượt qua vòng tuyển chọn Miss Seventeen 2010, chính thức trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí thời trang tuổi teen Seventeen.

Đến 3/2012, Ayaka Miyoshi tốt nghiệp Sakura Gakuin, khép lại giai đoạn hoạt động thần tượng để tập trung vào con đường diễn xuất và người mẫu chuyên nghiệp.

Sau đó, cô nổi tiếng nhờ nhiều dự án phim như One Piece Film: Gold, Knuckle Girl, Dance with Me, Angel Heart… và đặc biệt là Alice in Borderland. Cô hợp tác với nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Năm 2022, Miyoshi trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của Tiffany & Co. tại Nhật Bản.

Về đời tư, năm 2019, cô vướng tin hẹn hò nam diễn viên Ryoma Takeuchi. Đến tháng 5/2020, truyền thông Nhật Bản đưa tin cặp đôi sống chung và được cho là chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, đến 27/10/2024, nhiều nguồn tin cho biết Ayaka Miyoshi và Ryoma Takeuchi chia tay sau khoảng 4 năm gắn bó, với lý do muốn tập trung hơn cho sự nghiệp riêng.

Minh Hạo

Alice in borderland Miyoshi Ayaka

