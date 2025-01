Mỹ nhân Hoa ngữ mặc sexy giữa thời tiết âm độ

Điền Hi Vi nắm tay bạn diễn Vương Hạc Đệ lên thảm đỏ. Bất chấp nỗ lực quảng bá của hai diễn viên, bộ phim Đả phụng đả canh nhân của cả 2 không đạt thành tích như mong đợi, thậm chí bị chê bai khá nhiều. Ngược lại, Cửu trọng tử của Mạnh Tử Nghĩa (ảnh phải) không hề được kỳ vọng lại trở thành "hắc mã" trên đường đua phim ảnh. Bộ phim đưa Mạnh Tử Nghĩa trở thành viên được săn đón. Trở lại thảm đỏ Đêm hội Weibo, vì thời tiết quá lạnh nên Điền Hi Vi thỉnh thoảng được bắt gặp mặc áo phao dày, ngồi co ro một chỗ.