Bộ phim 'đáng xấu hổ' của Lee Min Ho

Hàng loạt phim Hàn Quốc ra mắt thời gian qua có cảnh giường chiếu táo bạo. Trong đó, "When the Stars Gossip" đang bị truyền thông và khán giả chê bai dữ dội.

Hai bộ phim Hàn Quốc When the Stars Gossip và The queen who crowns đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng nhưng cũng kéo theo tranh cãi khi ngập cảnh giường chiếu. Nếu The queen who crowns lấy lại thiện cảm của khán giả nhờ nội dung kịch tính thì tình cảnh của When the Stars Gossip (do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng vai chính) hoàn toàn trái ngược.

Truyền hình Hàn ngập cảnh nóng

When the Stars Gossip là bom tấn trị giá 50 tỷ won và đã thu hút sự chú ý ngay cả trước khi phát sóng. Ngoài ra, nó còn là tác phẩm được mong đợi nhất của tvN trong nửa đầu năm với sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A bao gồm Lee Min Ho, Gong Hyo Jin và Kim Joo Heon. Tuy nhiên, bộ phim đang rơi vào cuộc khủng hoảng vì kịch bản và nội dung kém hấp dẫn.

Trong tập 1, Choi Go Eun (do Han Ji Eun thủ vai), một chaebol thế hệ thứ hai, hôn và tỏ tình với bác sĩ sản khoa Gong Ryong (Lee Min Ho đảm nhận) sau khi bị sẩy thai. Và rồi cảnh giường chiếu bất ngờ xuất hiện. Sau đó, cảnh nóng tiếp tục được sử dụng như một công cụ để chứng tỏ Eve Kim (Gong Hyo Jin) và Park Dong Ah (Kim Joo Heon) là người yêu.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định tập 2 còn đáng xấu hổ hơn. Thay vì xây dựng câu chuyện một cách thú vị, hấp dẫn, mới mẻ, bộ phim lại nói nhiều về tinh trùng hay trứng. Hình ảnh ruồi giấm giao phối trên trạm vũ trụ thậm chí được phóng to kèm theo đó là những lời thoại thô thiển, bị cho là coi thường phụ nữ.

Hình ảnh phim The queen who crowns. Ảnh: tvN.

Trong trường hợp của The queen who crowns, phim cũng được phát hành trên tvN với phiên bản 15+ và Tving ở phiên bản 19+. Những cảnh giường chiếu và khỏa thân xuất hiện nhiều lần từ tập 1. Bộ phim bắt đầu bằng lễ lên ngôi hoành tráng dành cho vị vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) và hoàng hậu Won Kyung (Cha Joo Young). Hai người sau đó xuất hiện với cảnh quay tình tứ táo bạo. Cuối tập 1 có thêm cảnh nóng khác giữa Lee Bang Won và Chae Ryeong (do Lee Dam đảm nhận), người bạn thân thiết nhất của Won Kyung.

Chỉ ít tháng trước, cũng bởi những cảnh quay quá táo bạo mà bộ phim 19+ của Ji Chang Wook mang tên Queen Woo cũng bị truyền thông và công chúng Hàn Quốc chỉ trích dữ dội. Thậm chí theo Ten Asia, phần 1 của phim không có gì ngoài “cảnh sex lộ liễu, đồng tính nữ và ngực”.

Lee Min Ho, Gong Hyo Jin gây thất vọng

Truyền thông Hàn Quốc nhận định các ê-kíp sản xuất phim nên cẩn trọng thay vì sa đà vào cảnh 19+. Nó có thể biến một tác phẩm trở thành “rác phẩm”. Ngay cả khi các cảnh tình dục được phơi bày dưới danh nghĩa nghệ thuật, nhưng chúng cũng không nên vượt quá giới hạn.

Trở lại trường hợp When the Stars Gossip, Ten Asia nhận định kinh phí sản xuất 50 tỷ won và kỹ năng diễn xuất của Cha Joo Young, Lee Hyun Wook đã hoàn toàn bị lãng phí. Cái nhìn của công chúng đối với bộ phim truyền hình này đang rất phức tạp và rối rắm.

Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên triển khai chủ đề trạm vũ trụ nên hơn 10 tỷ won đã được đầu tư cho phần hậu kỳ VFX (hiệu ứng hình ảnh đặc biệt). Với một số vốn khổng lồ, ê-kíp sản xuất When the Stars Gossip được giao nhiệm vụ quan trọng là chứng minh giá trị nghệ thuật của bộ phim.

When the Stars Gossip quy tụ dàn sao nhưng không được đánh giá cao về nội dung. Ảnh: Star Daily News.

Đặc biệt, thông qua dự án này, nữ hoàng phim hài lãng mạn Gong Hyo Jin trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm kể từ Khi hoa trà nở của KBS 2TV vào 2019. Nhân vật của cô, Eve Kim, là người lãnh đạo, bảo vệ trạm vũ trụ.

Tuy nhiên, các số liệu và phản ứng khán giả cho thấy phim đang đi sai hướng. Theo Nielsen Korea, một công ty nghiên cứu tỷ suất người xem, tập đầu tiên của phim đạt rating trung bình 3,3% (dựa trên số hộ gia đình trả phí trên toàn quốc) và tập thứ hai đạt rating 3,9%. Mức tăng này không đáng kể và đáng hổ thẹn so với số tiền ê-kíp đã bỏ ra lẫn danh tiếng của dàn diễn viên chính, Ten Asia nhận định.

Trong cuộc khảo sát về độ thảo luận, tính thời sự của phim truyền hình đang lên sóng do Good Data Corporation phát hành, When the Stars Gossip chỉ xếp thứ 5, sau Mrs. Ok của JTBC và Chàng thư ký hoàn hảo của tôi. Tới bảng xếp hạng độ nổi tiếng của dàn diễn viên phim, Lee Min Ho cũng chỉ đứng thứ 9, trong khi Gong Hyo Jin thậm chí không có mặt. Việc When the Stars Gossip là một tác phẩm có kinh phí sản xuất lớn khiến bộ phim nhận về những kỳ vọng cao và kèm theo tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Maekyung đánh giá thành tích kể trên là một sự "sỉ nhục" với Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Trong When the Stars Gossip, chủ đề không gian vũ trụ chưa được khai thác tốt, ít nhất là ở 2 tập đầu tiên. Thay vào đó, phim dồn quá nhiều thời gian, sự quan tâm vào những cảnh nóng. Nội dung phim theo hướng hài hước, lãng mạn nhưng lời thoại của nam chính do Lee Min Ho đảm nhận lại kỳ quặc, thậm chí phản cảm.

“Ngoài bối cảnh không trọng lực, nó giống thể loại hài thường thấy hơn là phim khoa học viễn tưởng. Những cảnh giường chiếu của nam nữ chính và cảnh ruồi giấm thật đáng xấu hổ”, Ten Asia đánh giá.