Mỹ nhân Hoa ngữ hủy hoại sự nghiệp vì xem show 19+ của Lisa

Cùng bị phong sát vì xem show thoát y của Lisa nhưng Angelababy đã được hoạt động, trong khi Trương Gia Nghê khó lấy lại chỗ đứng ở ngành giải trí.

Lisa sang Paris biểu diễn 5 show tại quán bar thoát y Crazy Horse vào cuối tháng 9/2023. Vì lộ ảnh tới xem buổi biểu diễn này, hai diễn viên Trung Quốc Angelababy và Trương Gia Nghê bị liên luỵ. Tài khoản Weibo có hơn 8 triệu fan của Lisa bất ngờ bị xóa. Trong khi đó, tài khoản Weibo, Douyin của Angelababy và Trương Gia Nghê cũng bị cấm từ 1/11/2023.

Suốt nhiều tháng qua, Trương Gia Nghê không tham gia bất cứ hoạt động giải trí hay chương trình nào. Truyền thông Trung Quốc nhận định sự nghiệp của nữ diễn viên bị hủy hoại và khó vực dậy sau bê bối.

Bị tẩy chay

Epoch Times đưa tin, lệnh cấm bắt nguồn từ việc Angelababy và Trương Gia Nghê khi tới Pháp dự Tuần lễ thời trang Paris đã ghé Crazy Horse để xem show diễn của Lisa. Trương Gia Nghê thậm chí thoải mái chụp hình trên thảm đỏ, trong khi đó, Angelababy bị người qua đường chụp lại khoảnh khắc xuất hiện ở quán bar thoát y.

Khi vụ việc gây náo loạn cộng đồng mạng Trung Quốc, đại diện của quán bar đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến Angelababy: "Chúng tôi biết về những cuộc thảo luận gần đây xung quanh Angelababy. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ xem Crazy Horse Show. Dẫu vậy, chúng tôi rất vui và mời cô ấy có thể đến xem bất cứ lúc nào”.

Tuy nhiên, bất chấp phản hồi trên, Angelababy và Trương Gia Nghê vẫn chịu thiệt hại nặng nề. Khi truy cập vào các tài khoản chính thức của hai diễn viên hồi tháng 11/2023, công chúng nhận được thông báo: “Do vi phạm luật pháp và quy định có liên quan nên người dùng này hiện bị cấm" hay "Người dùng này hiện bị cấm vì vi phạm quy tắc cộng đồng". Họ bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội, đồng thời người hâm mộ cũng không thể theo dõi tài khoản của hai nghệ sĩ.

Trương Gia Nghê tạm dừng hoạt động suốt nhiều tháng qua. Ảnh: HK01.

Trước đây, Trương Gia Nghê có tên trong danh sách diễn viên của Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, sau khi bê bối nổ ra, tên của Trương Gia Nghê không còn xuất hiện ở phần thông tin của phim. Ngoài ra, ê-kíp phim Chuyện tốt thành đôi cũng xóa các thông tin, hình ảnh của Trương Gia Nghê khỏi nội dung quảng bá.

Hình ảnh quảng bá phim có Trương Gia Nghê bị Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV xóa bỏ và thay thế bằng tấm ảnh khác chỉ có nam chính - nữ chính. Công chúng đồn đoán CCTV đã đình chỉ quá trình quảng bá phim và không đài truyền hình nào dám mua Chuyện tốt thành đôi để phát sóng đợt thứ hai.

Sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng

Ngày 30/1, tờ QQ đưa tin tài khoản Weibo lẫn Douyin của Angelababy hoạt động trở lại, đồng nghĩa hình phạt dành cho nữ diễn viên chấm dứt. Tài khoản Douyin của Trương Gia Nghê được bỏ chặn, nhưng Weibo vẫn bị cấm.

Theo Zaobao, Angelababy bị cấm chỉ trong 3 tháng còn Trương Gia Nghê có thể là một năm hoặc vô thời hạn. Lý do có thể là Trương Gia Nghê thoải mái chụp hình ở thảm đỏ còn Angelababy kín đáo hơn. Hình ảnh của nữ diễn viên cũng xuất hiện trên trang mạng xã hội chính thức của Crazy Horse. Những ngày qua, Angelababy có nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn đăng video chúc mừng năm mới hoặc tham gia sự kiện ở nước ngoài. Trong khi đó, Trương Gia Nghê hoàn toàn im ắng. Sự việc này có thể khiến Trương Gia Nghê khó lòng lấy lại danh tiếng trước đây.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, chính thức bước chân vào showbiz sau khi tham gia buổi casting phim truyền hình của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Nhờ đó, cô thành công nhận được vai nữ chính trong phim Giấc mơ khác. Nhờ vai diễn này, Trương Gia Nghê giành được giải thưởng Tân binh Điện ảnh và Truyền hình tại Liên hoan Phim và Truyền hình Bắc Kinh.

Sau đó, Trương Gia Nghê tham gia nhiều bộ phim như Cung tỏa châu liêm, Huyền của Ôn Noãn, Diên Hi công lược… Tuy nhiên, hầu hết vai diễn do Trương Gia Nghê đảm nhận là vai phụ, không tạo được tiếng vang. Do đó, trong suốt nhiều năm, sự nghiệp diễn xuất cô khá mờ nhạt.

Năm 2016, Trương Gia Nghê kết hôn với doanh nhân Mãi Siêu, sau đó có 2 con. Từ đó, cô hạn chế hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và các con. Tuy nhiên, tới cuối năm 2022, Mã Siêu bị chụp hình thân mật với cô gái lạ. Không lâu sau đó, vị doanh nhân và diễn viên Diên Hi công lược ly hôn.

Sự nghiệp của Trương Gia Nghê bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ồn ào đi xem show 19+ của Lisa. Ảnh: EBC.

Sau những biến cố hôn nhân, Trương Gia Nghê trở lại mạnh mẽ với Đạp gió 2023, chương trình có sự tham gia của Chi Pu.

“Trương Gia Nghê đang phát triển sự nghiệp sau khi ly hôn. Cô không chỉ tham gia các tuần lễ thời trang mà góp mặt ở nhiều sự kiện quy mô lớn, đặc biệt là Đạp gió 2023”, Sohu bình luận.

Thế nhưng, sự nghiệp chỉ vừa khởi sắc trở lại, Trương Gia Nghê lại vướng bê bối liên quan đến show 19+ của Lisa.

“Những năm gần đây, Trương Gia Nghê luôn là nữ diễn viên được yêu thích trong giới thời trang nhờ vóc dáng đẹp. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều thảm đỏ và tuần lễ thời trang quốc tế. Không ngờ lần này Trương Gia Nghê và Dương Dĩnh không gây được ấn tượng ở show thời trang. Thay vào đó, họ bị nghi ngờ xuất hiện ở show Crazy Horse gây tranh cãi của Lisa. Việc một nữ diễn viên vướng scandal ở nơi nhạy cảm như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh mà còn bị dân mạng chỉ trích. Sự việc rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Bây giờ cô ấy có một vết đen”, Sohu nhận định.