Diễn viên Nhan Thập Lục bị bắt giữ, dẫn độ về Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, Nhan Thập Lục là nghi phạm trong vụ hàng loạt diễn viên bị lừa sang biên giới Thái Lan - Myanmar.

Ngày 27/1, tờ The Paper đưa tin thời gian qua, một số diễn viên Trung Quốc như Vương Tinh, Dương Trạch Ký bị lừa tới biên giới Thái Lan - Myanmar, sau đó bị giam giữ trái phép và ép lừa đảo đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bộ Công an Trung Quốc nhanh chóng triển khai các cơ quan công an địa phương có liên quan để điều tra vụ án.

Sau quá trình điều tra với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tại Thái Lan, nghi phạm quan trọng trong vụ án là Nhan Thập Lục (hay còn gọi là Nhan Tuấn Phong), đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc vào tối 25/1. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo STNN, ít nhất 10 người trong làng giải trí đã nhận được lời mời đóng phim từ Nhan Thập Lục. Trong số đó, 4 người, bao gồm Vương Tinh, Dương Trạch Ký đã bị lừa sang Thái Lan. 2 trong số 4 người này được giải cứu nhưng 2 người vẫn mất tích. Nhan Thập Lục sinh năm 1987, từng đảm nhận vai trò diễn viên võ thuật, đạo diễn hành động và một số vị trí khác trong nhiều đoàn phim khác nhau.

Nhan Thập Lục bị bắt giữ. Ảnh: The Paper.

Ngày 7/12/2024, Nhan Thập Lục công bố thông tin tuyển dụng diễn viên cho bộ phim chiếu rạp Cảnh sát ma túy ở nhiều nhóm diễn viên khác nhau. Người này thông báo tuyển 10 nam, nữ diễn viên và toàn bộ quá trình được quay ở Thái Lan.

Một diễn viên đã liên hệ với Nhan Thập Lục sau khi xem tin tức. Theo lời kể của diễn viên này, Nhan Thập Lục sau đó trả lời quá trình quay phim tại Thái Lan khoảng 3 tháng, nhưng giữ kín mọi thông tin khác.

Hai ngày sau, Nhan Thập Lục thông báo diễn viên kể trên đậu casting và giục người này làm hộ chiếu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau khi thấy thông tin Nhan Thập Lục đưa ra không rõ ràng và không đáng tin cậy, diễn viên này quyết định không sang Thái Lan.

Thời gian qua, thông tin Vương Tinh và Dương Trạch Ký bị lừa sang Thái Lan rồi tới Myanmar gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Vương Tinh kể anh nhìn thấy thông tin tuyển dụng trong một nhóm diễn viên chuyên nghiệp và điều phối viên chính là Nhan Thập Lục. Nhan Thập Lục tự nhận là đến từ công ty GMM Grammy của Thái Lan. Nhan Thập Lục nói với Vương Tinh công ty cần những diễn viên có thể nói được tiếng Anh và cơ hội là rất hiếm có.

Ngày 6/1, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Vương Tinh mất liên lạc với người thân sau khi tới Thái Lan đóng phim. Trong bài đăng kêu gọi sự giúp đỡ, bạn gái Vương Tinh cho biết nam diễn viên nhận được tin tuyển casting từ một đoàn phim, có tên tài khoản tương tự tập đoàn giải trí nổi tiếng Thái Lan GMM Grammy. Sau khi vượt qua vòng casting, Vương Tinh bay từ Thượng Hải sang Bangkok lúc rạng sáng 3/1. Lúc 12h ngày 3/1, Vương Tinh mất liên lạc với bạn gái dù trước đó anh cập nhật rõ ràng, cụ thể mọi diễn biến thông qua tin nhắn. Tới 7/1, cảnh sát Thái Lan thông báo đã tìm thấy Vương Tinh.