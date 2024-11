Mỹ nhân Hàn Nana đi xóa xăm

Nana quyết định xóa xăm sau 2 năm để hình xăm kín người. Trước đó, cô từng vấp ý kiến trái chiều.

Ngày 8/11, Nana chia sẻ vlog về quá trình đi xóa hình xăm trên kênh cá nhân. Trong vlog, nữ diễn viên ghi lại cảnh điều trị xóa xăm dọc cơ thể bằng công nghệ laser. Quá trình này kéo dài nhiều giờ, từ khi bôi thuốc tê cho tới khi y tá hoàn tất việc xóa xăm. Người đẹp phải để lộ phần thân trên khi tiến hành xóa hình trên lưng và vai.

Nana tiết lộ đã hơn một năm kể từ lần đầu cô đi xóa hình xăm. “Thuốc tê phải được bôi ít nhất 2 giờ. Phải chịu đựng thôi”, người đẹp chia sẻ. Trong lúc xóa xăm, Nana nhiều lần giật mình và tỏ ra đau đớn. Song, cô vẫn vui vẻ trò chuyện với y tá và các nhân viên.

Người đẹp đi thử đồ với những miếng băng dán kín cơ thể.

Ngay sau khi hoàn tất việc xóa xăm, Nana gấp rút đi thử trang phục để tham dự sự kiện thời trang. Cơ thể cô vẫn dán nhiều miếng băng gạc che phần da bị tổn thương vì tác động bằng laser.

Trước đó, Nana từng gây chú ý khi để lộ những hình xăm khắp cơ thể tại buổi họp báo ra mắt phim Confession. Nhiều khán giả bất ngờ vì quyết định xăm kín cơ thể của người đẹp.

Tiết lộ về ý nghĩa hình xăm, cô cho biết: “Tôi quyết định xăm hình khi đang gặp khó khăn về mặt tinh thần. Ở khía cạnh nào đó, bạn có thể nói tôi đã vượt qua những khó khăn đó theo một cách rất ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ hình xăm là cách tôi thể hiện cảm xúc của mình".

Tuy nhiên, mỹ nhân cuối cùng lại quyết định xóa xăm sau khi nghe mẹ tâm sự muốn con gái có một cơ thể “sạch sẽ”.

Nana có ngoại hình nổi bật.

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Người đẹp từng làm người mẫu, đạt thứ hạng cao trong cuộc thi Asia Pacific Super Model Contest 2009. Cùng năm, cô lấn sân âm nhạc, trở thành một mảnh ghép trong nhóm After School. Sở hữu gương mặt cùng chiều cao ấn tượng, người đẹp thu hút đông đảo người hâm mộ, là thành viên đông fan nhất nhì After School.

Sau đó, Nana khởi động sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim The Good Wife. Từ đó tới nay, mỹ nhân sinh năm 1991 góp mặt trong nhiều dự án có tiếng như Justice, Vòng xoáy lừa đảo, Kill it, Into the Ring...

Hai năm liên tiếp (2014 và 2015), Nana đứng đầu bảng xếp hạng 100 người đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Cô được nhận xét có thân hình nóng bỏng cùng gương mặt đẹp, thần thái sắc sảo, cuốn hút.