Giải mã Venom

Hành trình của Venom tạm khép lại, nhưng mở ra tương lai mới cho Vũ trụ Spider-Man của Sony, đặt nền móng cho một phản diện siêu hùng mạnh trình làng.

Là thương hiệu siêu anh hùng thành công bậc nhất nhà Sony từng tạo ra, Venom vẫn thường được ví như miếng bánh ngọt giúp hãng phim lấy lại cảm tình của khán giả, sau nhiều dự án mờ nhạt, đáng thất vọng.

Bất chấp những tranh cãi trái chiều giữa đại chúng và giới hàn lâm, câu chuyện xoay quanh Symbiote ngoài hành tinh vẫn khiến khán giả toàn cầu phấn khích mỗi lần công chiếu. Qua 3 phần phim, từ nhân vật được biết đến là kỳ phùng địch thủ của Người Nhện, Venom của vũ trụ SSU hiện lên là phản anh hùng với tính cách hóm hỉnh, vừa quái dị lại đáng yêu - lý do giúp Venom thu hút nhiều fan.

Khép lại hành trình trên màn ảnh rộng sau 6 năm, Venom: The last dance (tựa Việt: Venom: Kèo cuối) là lời tạm biệt đầy khó khăn với khán giả. Song, hồi kết này lại mở ra tương lai mới cho Vũ trụ Spider-Man của Sony, đặt nền móng cho một phản diện siêu hùng mạnh trình làng, cùng với đó là loạt dự án mới đầy hứa hẹn.

Tương lai của Knull và chủng tộc Symbiote

Venom: Kèo cuối theo chân bộ đôi Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom trên hành trình trốn chạy khỏi sự vây bắt của chính phủ. Cùng lúc, cả hai bị truy lùng bởi Xenophage, quái vật ngoài không gian chuyên săn các Symbiote, được Knull phái tới.

Knull chính là ác thần cổ đại hùng mạnh, khai sinh ra chủng tộc Symbiote. Đặt cạnh Riot, hay Carnage từ hai phần phim trước, Knull ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Xét về danh tiếng và quyền năng, Knull hoàn toàn có thể đứng ngang hàng những siêu phản diện “máu mặt” như Thanos, hay Kang the Conqueror.

Theo những gì Venom hé lộ cho Eddie, Knull sau một khoảng thời gian rất dài bị chính các Symbiote đặt bẫy và giam cầm, giờ đây đã tỉnh lại. Song, gã chưa hoàn toàn được giải phóng. Để tìm lại sức mạnh và tự do, Knull cần có Codex - thứ được tạo ra khi một Symbiote hồi sinh vật chủ của nó. Venom từng cứu sống Eddie khỏi cái chết khi đối đầu Riot, và đó là lý do Codex đang tồn tại trong cơ thể của cả hai.

Cứ mỗi lần Venom hiện thân để giải nguy cho Eddie, Xenophage sẽ lập tức “đánh hơi” được Codex và tìm tới trong tích tắc.

Sự xuất hiện của Hắc thần vương gây thích thú.

Hồi kết của Venom hé lộ về sự xuất hiện của Knull. Trong nguyên tác truyện tranh, tên ác thần có mặt từ thuở khai thiên lập địa, tồn tại trước cả vũ trụ. Mang sức mạnh của bóng tối vĩnh hằng, gã tạo ra All-Black the Necrosword - Symbiote đầu tiên từ bóng tối của Abyss. Cũng bằng thanh All-Black, “Hắc thần vương” giết chết một Celestial, khiến hắn bị trục xuất vào bóng tối.

Sau khi bị trục xuất, Knull đã biến cái đầu Celestial trở thành lò rèn, tạo ra hàng loạt Symbiote mang theo ký ức đau đớn về quá trình ra đời. Cũng vì lẽ đó, lũ Symbiote đều sợ lửa và âm thanh - những thứ gợi nhắc chúng về hồi ức đau thương.

Đạo diễn Kelly Marcel tiết lộ: “Một bộ phim không thể diễn tả hết sức mạnh của Knull. Bộ phim này chỉ chạm đến phần đầu câu chuyện của gã. Những nhân vật phản diện vĩ đại nhất trong phim của Marvel được phát triển theo thời gian. Ở đây, Knull là kẻ đứng sau những hiểm hoạ thử thách giới hạn trong mối quan hệ cộng sinh giữa Eddie và Venom”.

Dễ nhận ra, phiên bản điện ảnh của Knull dù chưa khôi phục sức mạnh hoàn toàn, những vẫn cho thấy quyền năng áp đảo.

Hiện tại, gã vẫn bị giam cầm, nhưng mid-credit phim cho thấy Knull sẽ sớm thoát ra khỏi nhà ngục, tìm cách hủy diệt toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Knull, không nghi ngờ gì, chính là “trùm cuối” của SSU. Thậm chí, gã siêu ác nhân có thể kết nối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong kỷ nguyên đa vũ trụ. Không chỉ các nhân vật nhà Sony, mà cả MCU buộc phải kết hợp mới đủ sức đối đầu với kẻ thù quyền năng này.

Về phía các Symbiote, ở hồi kết Venom 3, khán giả đã chứng kiến Venom hy sinh để tiêu diệt toàn bộ Xenophage được cử tới Trái đất. Song, các Symbiote sẽ vẫn tồn tại trong SSU. Nhân vật Tiến sĩ Payne (Juno Temple) đã kết hợp với một Symbiote tím có siêu tốc độ để thoát thân khỏi vụ nổ axit.

Theo nguyên tác truyện tranh, đây chính là Agony. Không loại trừ khả năng, nhân vật này sẽ trở lại với vai trò của Venom trong các phần phim tiếp theo trong SSU.

Venom nói lời tạm biệt sau 3 phần phim.

Chưa kể, Venom vẫn có cơ hội tái xuất. After-credit của Venom 3 cho thấy Jack - anh chàng chủ quán bar mà Eddie từng lui tới - xuất hiện tại Khu vực 51 nay đã hoang tàn sau trận chiến giữa Symbiote và lũ Xenophage. Tại đó, có chiếc lọ chứa một mảnh của Venom mà Rex Strickland thu thập trước đó bị vỡ nát.

Cùng lúc, một con gián màu đen chạy ngang qua, gợi ý về việc Venom còn tồn tại và đang trong thân xác gián - loài vật có thể sống sót sau vụ nổ axit kinh hoàng hồi cuối phim.

Nhóm Sinister Six thành lập

Sinister Six, theo nguyên tác comics, là nhóm kẻ thù nổi tiếng của Spider-Man, với những cái tên quen thuộc như Dr. Octopus, Electro, Mysterio, Sandman hay Vulture... Lần đầu tiên xuất hiện trong The Amazing Spider-Man Annual #1, phát hành tháng 1/1964, sau tròn 6 thập kỷ phát triển, Sinister Six đã có nhiều biến đổi, trở thành một trong những hội phản diện nổi tiếng nhất Marvel.

Trước đó, Sony từng có kế hoạch đưa chúng lên màn ảnh rộng sau The Amazing Spider-Man 2 (2014), nhưng không thành. Giờ đây, Venom 3 có thể chắp cánh cho ý tưởng này tái khởi động.

Theo đó, SSU đã giới thiệu Venom, Vulture/Adrian Toomes (Michael Keaton) và Scorpion/Mac Gargan (Michael Mando) trong Spider-Man: Homecoming (2017). Vulture từng tái xuất trong Morbius (2022) để mời Morbius (Jared Leto) thành lập một nhóm ác nhân. Nhiều khả năng, nhóm được đề cập chính là Sinister Six.

Đặc biệt sắp tới, một thành viên khác của nhóm tội phạm này là Kraven the Hunter cũng sẽ bước lên màn ảnh rộng, trong phim riêng cùng tên. Dự án Spider-Man 4 theo tiết lộ mới đây cũng chuẩn bị bước vào quá trình sản xuất, dự kiến trình làng vào tháng 7/2026 - chỉ 2 tháng sau khi Avengers: Doomsday công chiếu. Vì vậy, nhiều lời đồn đoán cho rằng Sinister Six chính là phản diện chính của phần 4 Spider-Man thuộc vũ trụ SSU.

Ngay sau Venom 3, Kraven the Hunter sẽ trình làng vào tháng 12/2024.

Vốn chỉ là một phản diện của Spider-Man, Venom từng đối diện không ít nghi ngại khi trở thành nhân vật chính trong phim riêng ra mắt năm 2018. Thế nhưng, tác phẩm bất ngờ bùng nổ, tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu 856 triệu USD , so với kinh phí chỉ 110 triệu USD . Phần phim tiếp theo mang tên Let there be Carnage (2021) vẫn thu về hơn 500 triệu USD , dù phát hành vào thời đại dịch.

Sang đến Venom 3, phim vừa kết thúc tuần mở màn với doanh thu 175 triệu USD trên toàn cầu, theo THR. Trong đó, thành tích tại thị trường nội địa với 51 triệu USD thấp hơn kỳ vọng từ giới quan sát. Dẫu vậy, tại thị trường quốc tế, doanh thu tuần chào sân của Venom 3 lên tới 124 triệu USD .

Với kinh phí sản xuất khá khiêm tốn là 120 triệu USD , thành tích kể trên chưa nổi bật, nhưng hẳn sẽ đủ làm Sony hài lòng. Theo ước tính, đứa con tinh thần của Kelly Marcel chỉ cần kiếm được khoảng 300 triệu USD để vượt điểm hòa vốn.