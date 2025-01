Kylie Jenner tình tứ với Timothée Chalamet

Kylie Jenner xuất hiện ở lễ trao giải Quả cầu Vàng để ủng hộ Timothée Chalamet tranh cúp Nam chính xuất sắc.

Theo Page Six, tại lễ trao giải Quả cầu Vàng ngày 6/1 (giờ Hà Nội), Kylie Jenner không dự thảm đỏ nhưng xuất hiện bên trong khán phòng, ngồi cạnh bạn trai Timothée Chalamet. Hot mom diện váy hở lưng táo bạo từ bộ sưu tập mùa Xuân 1999 của Atelier Versace.

Timothée Chalamet cũng thể hiện phong cách độc đáo với việc sử dụng caravat như một chiếc khăn quàng. Suốt buổi lễ, cặp sao thể hiện tình cảm qua cuộc trò chuyện thân mật và khoảnh khắc gần gũi, khóa môi nhau, thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông.

Trên mạng rộ tin đồn cho rằng Jenner đang mang bầu nên không đi thảm đỏ. Cô cũng chỉ được nhìn thấy chụp ảnh sau lưng hoặc góc từ ngực trở lên. Người đẹp hiện chưa lên tiếng về chuyện này.

Mối quan hệ giữa Jenner và Chalamet bắt đầu từ năm 2023, ngày càng trở nên gắn bó và nghiêm túc. Theo nguồn tin, Chalamet đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình của Jenner.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ảnh: JustJared.

Tại Quả cầu Vàng năm nay, Chalamet được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Bob Dylan trong phim A Complete Unknown, song để trượt cúp về tay Adrien Brody với vai diễn trong phim The Brutalist.

Dù không đoạt giải, Chalamet vẫn nhận được nhiều lời khen cho màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, Bob Dylan - nhân vật mà anh thủ vai - đã bày tỏ sự hài lòng về cách Chalamet tái hiện hình ảnh của ông trên màn ảnh.

Theo Glamour, đây là lần thứ 4 Chalamet nhận đề cử Quả cầu Vàng nhưng chưa từng giành chiến thắng. Trước đó, anh được đề cử cho các vai diễn trong phim Call Me by Your Name, Beautiful Boy và Wonka.