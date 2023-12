Mỹ nhân Hàn mặc gợi cảm giữa thời tiết 1 độ C

Sự kiện còn có sự tham gia của Gong Seung Yeon (ảnh trái) và Shin Ye Eun. Sau thành công của The Glory, Shin Ye Eun đảm nhận vai chính trong phim Quán trọ tình yêu phát trên SBS. Trong khi đó, The First Responders với sự tham gia của Gong Seung Yeon cũng đạt thành tích tốt khi chiếu trên SBS vào tháng 8.