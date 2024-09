Mỹ nhân 'Fanastic Beasts' ly hôn chồng CEO

Claudia Kim xác nhận cô và chồng doanh nhân đã đường ai nấy đi sau 5 năm chung sống. Họ không tiết lộ lý do ly hôn.

Theo tin tức từ Star News vào 23/9, nữ diễn viên Soo Hyun (hay còn được biết đến với nghệ danh Claudia Kim) và cựu giám đốc điều hành WeWork Matthew Shampine (42 tuổi, Cha Min Geun) đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019, đã quyết định đường ai nấy đi sau 5 năm bên nhau. Lý do ly hôn và thỏa thuận nuôi con chưa được tiết lộ. Soo Hyun và Cha Min Geun có một con chung.

Soo Hyun và Cha Min Geun kết hôn vào 14/12/2019, tại khách sạn Shilla ở Jangchung-dong, Seoul. Đám cưới của họ diễn ra chỉ 4 tháng sau khi hai người công khai mối quan hệ. Hôn lễ nhận sự chú ý bởi Soo Hyun là ngôi sao giải trí nổi tiếng, trong khi chồng cô là doanh nhân trẻ thành đạt.

Soo Hyun và Cha Min Geun ly hôn. Ảnh: WWD.

Soo Hyun sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi giành giải nhất trong Cuộc thi Siêu mẫu Hàn Quốc - Trung Quốc năm 2005. Sau đó, cô chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim truyền hình SBS Queen of the Game. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau bao gồm The Fugitive: Plan B (2010), Romance Town (2011), Brain (2011), Standby (2012), 7th Grade Civil Servant (2013), Monster (2016) và Chimera (2021).

Soo Hyun cũng ra mắt thị trường Hollywood vào năm 2015. Cô đóng một vai trong bộ phim của Marvel Avengers: Age of Ultron. Kể từ đó, cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như The Dark Tower (2017), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) và loạt phim Netflix Marco Polo (2014–2016).

Gần đây, cô để lại ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai trùm cuối Maeda trong mùa đầu tiên của loạt phim Netflix Gyeongseong Creature. Vào tháng 6, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình JTBC Not a Hero và đảm nhận vai Bok Dong Hee.

Cha Min Geun là Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Tổng giám đốc điều hành của WeWork Hàn Quốc đến tháng 10/2019. Ông hiện là Tổng giám đốc điều hành của DnKorea, một công ty công nghệ bất động sản.