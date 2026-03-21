Mỹ nhân 'đắt giá' nhất Tây du ký

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 phút trong "Tây du ký", tuy nhiên nữ diễn viên này vẫn nhận cát-xê cao nhất đoàn vì là cái tên nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó.

Trong phim Tây du ký 1986, diễn viên Mã Lan vào vai Ân Ôn Kiều - tiểu thư con quan Ân thừa tướng, người sinh ra Trần Huyền Trang (Đường Tăng). Dù không có lời thoại, chỉ xuất hiện đúng 3 phút, vai diễn này lại có ý nghĩa mở đầu cho cả hành trình đi thỉnh kinh sau này. Đây là vai phụ nền tảng trong tuyến truyện, đòi hỏi thể hiện nội tâm sâu sắc chỉ bằng ánh mắt và hành động.

Cát-xê cao nhất đoàn phim "Tây du ký"

Mã Lan sinh năm 1962, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Ngay từ năm 20 tuổi, bà đã được phong danh hiệu “Diễn viên hạng A quốc gia” - một trong những vinh dự lớn nhất với người làm nghệ thuật biểu diễn tại Trung Quốc, chỉ dành cho những tài năng xuất chúng.

Mã Lan là diễn viên có thù lao cao nhất của "Tây du ký 1986".

Trước khi Tây du ký 1986 lên sóng, cố đạo diễn Dương Khiết mất nhiều năm để tìm kiếm những gương mặt vừa có tài, vừa mang thần thái phù hợp với nguyên tác. Trong một lần xem biểu diễn kinh kịch tại Bắc Kinh, bà bị cuốn hút bởi ánh mắt u uẩn, sang trọng và biểu cảm tinh tế của nữ nghệ sĩ trẻ - Mã Lan. Bà nhận ra đây chính là người duy nhất có thể hóa thân thành mẹ của Đường Tăng - người phụ nữ mang vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng, chịu nhiều bi kịch.

Tuy nhiên, khi được mời tham gia, Mã Lan thẳng thừng từ chối. Thời điểm đó, bà đang là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh kịch nên không có thời gian cho phim ảnh. Thay vì chọn người khác, đạo diễn Dương Khiết quyết định không quay cảnh đó, chờ đến khi Mã Lan sắp xếp được thời gian. Cố đạo diễn nói với cả đoàn: “Không có Mã Lan, tôi sẽ không quay cảnh này”.

Đạo diễn Dương Khiết quyết tâm thuê máy bay riêng đưa Mã Lan đến phim trường.

Quyết tâm đến mức đoàn phim phải chi tiền thuê máy bay riêng đưa Mã Lan từ Bắc Kinh tới tận phim trường tại Vân Nam. Cảnh quay hoàn tất trong một ngày, ngay sau đó bà được đưa về lại thủ đô.

Chỉ với vài phút trên màn ảnh, Mã Lan nhận được mức thù lao 20.000 NDT (tương đương khoảng 71 triệu đồng hiện nay), cao nhất trong đoàn phim. Điều này khiến tên tuổi Mã Lan trở thành giai thoại trong giới làm phim Trung Quốc: một vai phụ chỉ vài phút, nhưng lại “đắt giá”.

Sống viên mãn ở tuổi U70

Nghệ sĩ Mã Lan là tượng đài sân khấu với nhiều vở diễn kinh điển như Hồng lâu mộng, Mẫu đơn đình, Tiết Nhĩ Kim, Thang Tích Tùng... Là diễn viên có thực lực nhưng Mã Lan rất ít đóng phim truyền hình. Tổng cộng bà chỉ xuất hiện trong 4 bộ phim là Tây du ký, Phách Quan Kinh Mộng, Diêu Chỉ Hạnh Hoa Thôn và Nghiêm Phượng Anh nhưng mỗi vai diễn đều là những dấu ấn khác biệt khiến khán giả ấn tượng.

Ngoài biểu diễn, bà còn là nhà giáo, giảng dạy tại Đại học Truyền thông Chiết Giang và là chuyên gia danh dự của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Trong sự nghiệp, Mã Lan từng giành hàng loạt giải thưởng lớn. Năm 2007, bà trở thành người châu Á đầu tiên được Trung tâm nghệ thuật Lincoln (New York, Mỹ) trao giải thưởng nghệ sĩ có thành tựu trọn đời.

Bà có cuộc sống viên mãn bên nhà sử gia văn hóa Dư Thu Vũ.

Ở tuổi 64, Mã Lan chọn sống kín tiếng bên ông xã là nhà lý luận nghệ thuật, sử gia văn hóa Dư Thu Vũ - nguyên hiệu trưởng Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Cả hai luôn được ngưỡng mộ bởi tình cảm bền vững, thường xuyên sánh đôi bên nhau. Theo truyền thông Hoa ngữ, cặp đôi chưa từng xảy ra cãi vã dù đã bên nhau hơn 3 thập kỷ.