Mỹ nam có cái nháy mắt huyền thoại và bộ phim phá mọi kỷ lục ở Hàn Quốc

Park Ji Hoon vừa thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé Hàn Quốc với The King's Warden. Nhưng có thể nhiều người chưa biết, thành tựu trong âm nhạc của nam diễn viên cũng rất đáng nể.

The King’s Warden ra rạp đầu năm nay thực sự là một quả bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc. Nhanh chóng đạt cột mốc 10 triệu vé sau 1 tháng phát hành, tới nay bộ phim đã vươn lên top 1 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Hàn Quốc, và số lượt vé bán ra cao thứ 3 trong lịch sử. Không có nhiều phim cổ trang tại xứ sở Kim Chi có thể đạt được thành tích lớn đến vậy.

Park Ji Hoon gây tiếng vang lớn với bom tấn The King's Warden.

Đứng ở trung tâm của sự thành công cũng như nhận nhiều sự chú ý nhất, là nam chính Park Ji Hoon. Debut với tư cách một idol, Park Ji Hoon hiện giờ lại trở nên rất thành công với sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt The King’s Warden mới chỉ là phim điện ảnh thương mại đầu tiên của nam diễn viên, cho thấy một tương lai rất xán lạn.

Tuy nhiên, Park Ji Hoon không vì thế mà bỏ bê sự nghiệp âm nhạc. Cuối tháng 4 vừa qua, anh vừa cho ra mắt single Bodyelse như một lời nhắc nhở với khán giả rằng: Anh vẫn là một idol solo “có số má” ở Kpop.

Tiên tử nháy mắt khuấy đảo Hàn Quốc

Park Ji Hoon thực tế đã gia nhập làng giải trí từ rất sớm. Anh góp mặt với vai trò diễn viên nhí trong các bộ phim như Truyền thuyết Ju-mong, Hãy cười lên nào, và đặc biệt là sự xuất hiện trong chương trình truyền hình Star Golden Bell đã gây được ấn tượng khá mạnh với khán giả Hàn Quốc.

Tuy nhiên, màn debut chính thức của anh lại dưới vai trò một idol. Anh tham gia Produce 101 mùa 2, cũng là mùa đầu tiên của các thí sinh nam, và gây chú ý cực kỳ lớn ngay từ trước khi show lên sóng với màn “Nháy mắt” huyền thoại trong phần biểu diễn ca khúc chủ đề Nayana. Park Ji Hoon không phải center (người đứng vị trí trung tâm) trong tiết mục này, cũng gần như không lên hình xuyên suốt trong video, tuy nhiên chỉ với một giây encore (đoạn kết của màn trình diễn), Ji Hoon đã tự tạo dựng điểm nhấn riêng cho mình, mở ra làn sóng hâm mộ lớn nhất trong cả 101 thí sinh trong chương trình, dẫn đầu bảng xếp hạng bình chọn suốt 5 tập đầu tiên.

Câu nói và cử chỉ “jeojang” làm nên thương hiệu, đưa tên tuổi Park Ji Hoon vang danh khắp Hàn Quốc.

Bước vào các tập phát sóng, Park Ji Hoon cũng không được chương trình tập trung quá nhiều. Anh được xếp vào lớp B - nhóm thực tập sinh có kỹ năng khá, không quá giỏi nhưng cũng không quá kém - tính cách cũng không quá hài hước, nên không phải là đối tượng được ưa thích của truyền hình thực tế. Phần lên sóng của anh khá ít, và khán giả cũng dần chú ý tới những thực tập sinh khác.

Tưởng như Park Ji Hoon sẽ dần mất nhiệt, nhưng ở tập phát sóng thứ 5, anh lại tiếp tục tạo nên làn sóng hâm mộ còn lớn hơn cả màn nháy mắt bởi biểu cảm “jeojang” (có nghĩa là lưu trữ, khi Park Ji Hoon cảm ơn khán giả và muốn “lưu trữ” tình cảm của mọi người dành cho mình). Tầm ảnh hưởng của câu nói này lớn đến mức Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae In cũng sử dụng để quảng bá hình ảnh. Kết thúc chương trình, Park Ji Hoon đứng ở vị trí thứ hai, được ra mắt cùng với Wanna One.

Khi hoạt động với nhóm, Park Ji Hoon luôn là một trong những thành viên nổi bật nhất, các merch cá nhân của anh được sold out rất nhanh, card của nam thần tượng cũng được săn lùng với giá cao. Thành công của Wanna One khi đó cũng lớn đến mức khán giả tạo ra cụm từ “EX-Bang-Wan” để mô tả 3 nhóm nhạc nam gen 3 khi đó là EXO, BTS và Wanna One có vị thế gần như là ngang nhau, bất phân thắng bại.

Sự nghiệp solo rực rỡ

Khi bước ra hoạt động solo, Park Ji Hoon là một trong những thành viên thành công nhất Wanna One. Anh phát triển rực rỡ ở mảng phim truyền hình với loạt sản phẩm được khán giả yêu thích, từ dòng phim cổ trang như Flower Crew hay phim học đường như Love Revolutionary đều có thành tích cao. The King’s Warden là màn chạm ngõ điện ảnh với vai chính đầu tiên của anh, và ngay lập tức lập kỷ lục.

Với âm nhạc, anh cũng phát hành sản phẩm khá đều đặn từ khi chính thức ra solo cho đến giờ. Thực tế, âm nhạc hay các kỹ năng vocal, dance, biểu diễn của Park Ji Hoon không quá đặc biệt. Tuy nhiên, anh hiểu rõ nhất điểm mạnh của mình là ở đâu, suốt từ thời Produce 101 cho đến nay: sức hút về mặt visual. Anh có ngoại hình sáng, biểu cảm linh hoạt, có khả năng biến hóa trong nhiều concept khác nhau. Và anh áp dụng điều đó một cách triệt để trong các single.

Visual vẫn là điểm mạnh lớn nhất của Park Ji Hoon, ngay cả trong âm nhạc.

Nếu như ở single L.O.V.E, Ji Hoon là chàng hoàng tử bạch mã lãng mạn ngọt ngào, thì Wing lại là hình tượng trẻ trung, sắc màu. Ở Gallery, anh mang đến concept đậm màu cổ tích với chất funk vui nhộn, thì qua Serious anh hóa thân thành một chàng trai bụi bặm và đầy tâm tư trên nền hiphop mạnh mẽ. Park Ji Hoon bước vào hình ảnh nào cũng làm ra tấm ra món, phát huy hết sức mạnh trong mảng visual, điều đó khiến cho anh giữ được lượng khán giả trung thành lớn, theo anh suốt từ Produce 101 tới bây giờ, lượt album bán ra ở mức tốt và luôn lọt vào top 10 bảng xếp hạng mỗi khi ra mắt.

Với single mới nhất Bodyelse, Park Ji Hoon tiếp tục mở rộng concept của mình với hình tượng y2k trẻ trung, năng động cùng một bản Pop/R&B nhẹ nhàng, đáng yêu. Sắp sửa bước sang tuổi 27 và đã có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Park Ji Hoon vẫn cho thấy tiềm năng vô hạn trong mọi thứ mà anh chạm tay vào, không đóng khung hình tượng bản thân, liên tục đạt những cột mốc mới, sự nghiệp idol cũng trọn vẹn mà diễn xuất cũng có thành tựu. Cả trước lẫn sau The King’s Warden, Park Ji Hoon vẫn cứ luôn rực rỡ.