Mỹ muốn giải tán Tòa án Hình sự Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa công bố một nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm giải thể Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi 3 thẩm phán tòa án này đệ đơn kiện chính quyền Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo về chiến dịch của Mỹ nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 13/7 tiếp tục gia tăng sức ép trong cuộc đối đầu của Mỹ với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), khi công bố một nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giải thể cơ quan tài phán quốc tế này, theo tờ The Hill.

Ông Rubio đưa ra lời kêu gọi hành động trong một bài bình luận đăng trên Wall Street Journal và một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Mỹ đang phát động một chiến dịch ngoại giao với thông điệp đơn giản: chủ quyền quốc gia phải được đặt lên trên chủ nghĩa toàn cầu", ông Rubio viết trong bài bình luận.

"Bằng mọi công cụ mà chính phủ chúng tôi có trong tay, phối hợp với mọi đồng minh có cùng lợi ích, chúng tôi sẽ từng bước tháo dỡ ICC, nếu cần thì từng viên gạch một", theo ngoại trưởng Mỹ.

Bên ngoài trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan, ngày 22/9/2025. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp bằng video, ông Rubio cáo buộc ICC là "một tòa án toàn cầu do các quan chức theo chủ nghĩa toàn cầu không qua bầu cử điều hành, những người cho rằng quyền lực của họ gần như không có giới hạn".

Trong bài bình luận, ông còn cáo buộc ICC "được hậu thuẫn và điều hành bởi một mạng lưới hùng mạnh gồm các tổ chức phi chính phủ cánh tả, những người theo chủ nghĩa toàn cầu tự mãn và các chính phủ thù địch ở Thế giới thứ ba, những bên cùng chia sẻ sự đối đầu với nước Mỹ".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng các biện pháp ngoại giao bao gồm cấm nhập cảnh, thu hồi thị thực, tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào ICC và các tổ chức liên quan, đồng thời gây sức ép ngoại giao để các quốc gia khác rút khỏi ICC.

Thông báo của ông Rubio được đưa ra sau khi 3 thẩm phán của ICC hồi tháng trước đệ đơn kiện chính quyền ông Trump tại New York. Đơn kiện cho rằng các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ áp đặt đối với họ là trái pháp luật.

ICC được thành lập năm 2002 nhằm truy tố các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Hiện có 125 quốc gia đã ký và phê chuẩn Quy chế Rome - hiệp ước thành lập tòa án này.

Mỹ có mối quan hệ phức tạp với ICC khi chưa bao giờ tham gia Quy chế Rome. Các chính quyền của đảng Dân chủ nhìn chung hợp tác với ICC nhiều hơn so với các chính quyền của đảng Cộng hòa.