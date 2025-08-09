Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình lịch sử Armenia - Azerbaijan

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình chấm dứt 35 năm xung đột Armenia - Azerbaijan, mở hành lang vận tải chiến lược ở Nam Kavkaz.

thoa thuan Armenia Azerbaijan anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Armenia và Azerbaijan tại Nhà Trắng (Mỹ) vào ngày 8/8. Ảnh: Reuters

Ngày 8/8, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt giữa Armenia và Azerbaijan - hai quốc gia láng giềng đã chìm trong xung đột suốt 35 năm qua, theo Reuters.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử này, Thủ tướng Armenia và Tổng thống Azerbaijan đã cùng ký một thỏa thuận ba bên với Mỹ, chấm dứt hoàn toàn giao tranh và mở lại các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực Nam Kavkaz, vốn bị phong tỏa từ đầu thập niên 1990.

Theo các nguồn tin ngoại giao, điểm đột phá của thỏa thuận là việc thiết lập một hành lang vận tải chiến lược nối Azerbaijan với vùng Nakhchivan - phần lãnh thổ bị ngăn cách bởi 32 km đất liền của Armenia.

Hành lang này, được đặt tên “Con đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế”, sẽ do Mỹ thuê và khai thác, mở ra cơ hội kết nối thương mại mới cho cả khu vực.

thoa thuan Armenia Azerbaijan anh 2

Quang cảnh lễ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Armenia và Azerbaijan tại Nhà Trắng (Mỹ) vào ngày 8/8. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "35 năm chiến tranh là quá đủ. Giờ đây, Armenia và Azerbaijan đã trở thành bạn bè và tôi tin họ sẽ duy trì tình hữu nghị ấy trong nhiều thập niên tới. Hai bên cam kết chấm dứt mọi xung đột, thúc đẩy thương mại, du lịch, ngoại giao và, quan trọng nhất, tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của nhau”.

Bên lề sự kiện, Mỹ còn ký các thỏa thuận song phương riêng rẽ với từng nước, mở đường cho hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, cơ sở hạ tầng, an ninh biên giới và thương mại.

