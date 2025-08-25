Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ không loại trừ khả năng gia tăng trừng phạt Nga

  • Thứ hai, 25/8/2025 07:34 (GMT+7)
Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hành động nhất quán trong vấn đề này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THX/TTXVN

RIA Novosti đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/8 cho biết Washington không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hành động nhất quán trong vấn đề này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News công bố ngày 24/8, ông Vance nói: “Các biện pháp trừng phạt không bị loại trừ, song chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo từng trường hợp cụ thể."

Ông Vance cũng nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã áp dụng “đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ” đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump gây sức ép với Moskva nhiều hơn so với cựu Tổng thống Joe Biden trong vòng ba năm qua.

