Mỹ không kích tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người chết

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 27/4 thông báo đã không kích một tàu tình nghi tham gia hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ không kích này nhưng không có binh sĩ.

Thông báo đăng trên mạng xã hội X nêu rõ con tàu trên do các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố điều hành và đang di chuyển trên tuyến hàng hải bị nghi là đường vận chuyển ma túy.

Đây là vụ việc mới nhất trong loạt chiến dịch tương tự được quân đội Mỹ triển khai trong những tháng gần đây.

Theo thống kê, từ đầu tháng 9 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành 50 cuộc không kích nhằm vào các tàu tình nghi buôn ma túy trên biển, khiến ít nhất 185 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, đến nay chính quyền vẫn chưa công bố bằng chứng xác thực cho thấy các tàu bị tấn công thực sự tham gia hoạt động buôn bán ma túy, làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các chiến dịch.