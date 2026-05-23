Mỹ kêu gọi 'kế hoạch B' để mở cửa eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề cao ngoại giao nhưng thúc giục đồng minh NATO triển khai 'phương án B' nhằm mở cửa eo biển Hormuz trong trường hợp Iran từ chối hợp tác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/ 5/ 2026 trên đường tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao NATO. Ảnh: Reuters.

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Helsingborg (Thụy Điển), ông Rubio cho biết Mỹ và các đồng minh vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận với Tehran. Mục tiêu của các cuộc thương lượng này là bảo đảm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và Iran từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta phải có một kế hoạch B nếu có ai đó quyết định nổ súng tại một điểm nghẽn chiến lược như vậy. Ý tưởng tối ưu là Iran nói ‘được thôi, chúng tôi sẽ mở lại eo biển'. Tuy nhiên, kế hoạch B là điều bắt buộc phải có nếu Iran nói ‘không, chúng tôi sẽ không mở lại’", Fox News dẫn lời ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn nhưng các đồng minh cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Iran tiếp tục duy trì phong tỏa Hormuz. Ông đặt giả thuyết nếu Tehran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và áp đặt các khoản thu phí đối với tàu thuyền qua lại, cộng đồng quốc tế sẽ buộc phải có phản ứng. Các quốc gia cần bắt đầu xây dựng phương án đối phó ngay từ bây giờ.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh quốc tế buộc phải hành động nếu tuyến hàng hải này tiếp tục bị gián đoạn, nhưng từ chối nêu rõ liệu NATO có triển khai lực lượng quân sự hay không.

Về mặt ngoại giao, ông Rubio thừa nhận các cuộc đàm phán hiện nay với Iran vấp phải nhiều khó khăn. “Có một số tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được điều mình muốn. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi, nhưng cũng có thể là không,” ông nói.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng, các nhà trung gian hòa giải tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Theo Reuters, Tướng Asim Munir - Tư lệnh quân đội Pakistan và là nhà trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran - đã lên đường đến thủ đô Tehran. Dự kiến, ông Munir sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của nước chủ nhà, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi cũng đang có mặt tại Tehran và có ngày đàm phán thứ ba liên tiếp để thảo luận về các đề xuất chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ngoài ra, một nhóm đàm phán của Qatar đã đến Tehran để giúp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.