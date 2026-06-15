Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận hòa bình điện tử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance thực hiện ký kết điện tử biên bản ghi nhớ với Iran, cùng Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đại diện phía Iran. Ảnh: Iran Intel.

Trong chương trình “Good Morning America” trên đài ABC News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất ký kết thỏa thuận bằng hình thức điện tử vào ngày 14/6, đồng thời cho biết một buổi lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

“Chúng tôi đã thực hiện ký kết điện tử vào hôm qua và hiện chưa có khoản tiền nào được giải ngân. Điều này sẽ không thay đổi”, ông Vance khẳng định.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã cùng ký điện tử vào biên bản ghi nhớ (MoU) với Iran. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf là người ký văn kiện này.

Theo thỏa thuận này, Iran sẽ được tiếp cận quỹ tái thiết trị giá 300 triệu USD nếu đáp ứng các yêu cầu về hạt nhân.

Bên cạnh đó, Mỹ chỉ tiến hành nới lỏng trừng phạt khi Iran thực hiện các biện pháp cụ thể, bao gồm việc loại bỏ kho uranium đã làm giàu và chấp thuận cơ chế kiểm chứng nghiêm ngặt nhằm bảo đảm Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân

Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 107 ngày.

Tổng thống Trump cho biết văn kiện này sẽ được công bố sớm, nhưng có khả năng là sau lễ ký kết chính thức vào thứ Sáu, trong khi một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump nói rằng nó sẽ được công bố trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Hai bên vẫn đang tiếp tục làm việc để hoàn thiện những chi tiết quan trọng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế thanh sát quốc tế, các cam kết an ninh khu vực và lộ trình thực thi dài hạn.