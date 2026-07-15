Mỹ điều tra gian lận trợ cấp thất nghiệp ở New York

Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm liên bang tới New York điều tra gian lận trợ cấp thất nghiệp, trong chiến dịch siết kiểm soát và thu hồi tiền thất thoát thời Covid-19.

Biển quảng bá một hội chợ việc làm trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 3/9/2021. Ảnh: Reuters.

Bộ Lao động Mỹ đã điều một lực lượng đặc nhiệm liên bang tới bang New York nhằm tăng cường điều tra, xử lý các hành vi gian lận trong chương trình bảo hiểm thất nghiệp, sau khi giới chức liên bang cho biết số tiền thất thoát do gian lận tại bang này có thể lên tới gần 2 triệu USD mỗi ngày.

Động thái này nằm trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường kiểm soát các chương trình trợ cấp liên bang và thu hồi những khoản tiền bị chiếm đoạt trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) thuộc Bộ Lao động Mỹ sẽ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm để điều tra các đường dây gian lận, truy tìm tài sản thất thoát và hỗ trợ truy tố các đối tượng vi phạm. OIG cho biết đã phát hiện tình trạng gian lận quy mô lớn trong chương trình trợ cấp thất nghiệp tại New York, với số tiền bị chiếm đoạt trong thời kỳ đại dịch ước tính gần 1 tỷ USD .

Tổng Thanh tra Bộ Lao động Anthony D'Esposito cho rằng tình trạng gian lận và chi sai đang khiến người nộp thuế Mỹ thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày. Ông khẳng định Bộ Lao động sẽ áp dụng cách tiếp cận "không khoan nhượng", phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của Nhà Trắng do Phó Tổng thống JD Vance phụ trách để thu hồi các khoản tiền thất thoát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Bộ Lao động Mỹ, New York hiện là một trong những bang có tỷ lệ chi sai và gian lận trợ cấp thất nghiệp cao nhất nước. Trong năm tài khóa 2025, bang này ghi nhận hơn 750 triệu USD chi sai quy định và hơn 507 triệu USD liên quan đến gian lận, trong khi mới thu hồi được khoảng 25% số tiền thất thoát. Tỷ lệ chi sai tại New York là 23%, còn tỷ lệ thanh toán bị xác định là gian lận khoảng 15%.

Trước đó, Quyền Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling đã yêu cầu Thống đốc New York Kathy Hochul cùng lãnh đạo các bang khác tăng cường biện pháp chống gian lận, đồng thời cảnh báo những bang không cải thiện công tác quản lý có thể bị hạn chế nguồn kinh phí hành chính liên bang dành cho chương trình bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng thời điểm, hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy và Tim Scott tiến hành điều tra riêng về tình trạng gian lận trợ cấp thất nghiệp tại New York, đồng thời xem xét các trường hợp tương tự ở California và Massachusetts. Hai nghị sĩ dẫn trường hợp cựu Hạ nghị sĩ George Santos, người bị cáo buộc nhận khoảng 24.000 USD trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn có việc làm.

Về phía New York, chính quyền Thống đốc Kathy Hochul cho biết coi gian lận trợ cấp thất nghiệp là vấn đề nghiêm trọng và đã triển khai các biện pháp tăng cường xác minh danh tính, nâng cấp hệ thống quản lý và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật kể từ sau đại dịch.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chiến dịch tại New York là bước đi mới nhất trong nỗ lực toàn quốc nhằm thu hồi các khoản trợ cấp thất nghiệp bị gian lận trong thời kỳ COVID-19. Từ đầu năm 2026 đến nay, bộ này cho biết đã thu hồi hơn 512 triệu USD và yêu cầu phong tỏa nhiều tài khoản nghi liên quan để phục vụ điều tra.