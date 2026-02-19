Mỹ điều thêm 50 chiến đấu cơ tới Trung Đông

Theo trang tin Axios, quân đội Mỹ đã điều thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới khu vực Trung Đông trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các dòng F-35, F-22 và F-16.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 18/2 dẫn thông tin do Axios đăng tải cho biết Mỹ có thể phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong những tuần tới.

Theo Axios, Washington đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng và khí tài trong khu vực, với việc triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay tiêm kích cùng nhiều hệ thống phòng không.

Ngoài ra, hơn 150 chuyến bay vận tải quân sự của Mỹ đã được sử dụng để vận chuyển các hệ thống vũ khí và đạn dược tới khu vực Trung Đông.

Axios lưu ý rằng, do Quốc hội Mỹ và dư luận đang bị cuốn vào các vấn đề khác, cho nên gần như không có cuộc thảo luận công khai nào tại Mỹ về rủi ro của một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, đây có thể là “cuộc can thiệp quân sự có hậu quả lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong ít nhất một thập kỷ qua”.

Trước đó, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng Washington đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Axios dẫn lời cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Ông Trump đang dần hết kiên nhẫn. Một số người xung quanh cảnh báo ông không nên gây chiến với Iran, nhưng tôi nghĩ có 90% khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một hành động trong vài tuần tới".

Xuất hiện trong chương trình Hugh Hewitt Show, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Michael Waltz tuyên bố Iran phải từ bỏ làm giàu urani, từ bỏ các tên lửa đạn đạo tầm xa và từ bỏ các lực lượng ủy nhiệm để giảm căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân của nước này.tài khoản X của phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến liên quan, kênh Iran International ngày 18/2 dẫn phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Michael Waltz, cho biết Washington đã nói rõ với Tehran các điều kiện để giảm căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Đại sứ Waltz nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Hugh Hewitt Show rằng nước Mỹ có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, có thể triển khai sức mạnh trên toàn cầu, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Theo Đại sứ Waltz, hiện nay rõ ràng đã có sự hội tụ lực lượng Mỹ ở Trung Đông và nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định duy trì thế bố trí đó trong tương lai gần thì quân đội Mỹ có đủ năng lực.

Đại sứ Waltz nhấn mạnh Iran cần “bước lên phía trước và hành động dứt khoát để cuối cùng từ bỏ làm giàu urani, từ bỏ các tên lửa đạn đạo tầm xa, từ bỏ các lực lượng ủy nhiệm khủng bố”.

Đại sứ Waltz cho rằng: “Những điều này không nên là vấn đề gây tranh cãi đối với bất kỳ chính phủ hợp lý nào mong muốn hòa hợp với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”.

Phát biểu của Đại sứ Waltz được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Mỹ và Iran vừa khép lại tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/2 và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran hiện vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận một số “lằn ranh đỏ” do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Ở một khía cạnh thì mọi việc diễn ra tốt, họ đã đồng ý gặp lại sau đó, nhưng ở những khía cạnh khác thì rất rõ ràng rằng Tổng thống đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà phía Iran vẫn chưa sẵn sàng thực sự thừa nhận và cùng làm rõ”.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu hàng đầu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.