Iran và Mỹ đạt thống nhất quan trọng trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 17/2 cho biết nước này và Mỹ đã thống nhất các “nguyên tắc định hướng” để giải quyết các bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu hôm 17/2 sau vòng đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra sau vòng đàm phán hạt nhân giữa hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17/2. Cuộc đàm phán kéo dài 3,5 giờ, theo Guardian.

“Không khí trong vòng đàm phán lần này mang tính xây dựng hơn. So với cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi đã đạt được tiến triển”, ông Araghchi nói. “Cả hai bên đều có những lập trường sẽ cần thời gian để thu hẹp khoảng cách. Hành trình dẫn tới thỏa thuận đã được mở ra nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận nhanh chóng”.

Ông Araghchi cũng cho biết mục tiêu hiện nay là trao đổi dự thảo thỏa thuận và lên lịch cho cuộc gặp tiếp theo. Về phần mình, phía Mỹ cho biết các bên “đã đạt được tiến triển”, theo BBC.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nước trong năm nay sau cuộc đàm phán đầu tiên tại thủ đô Muscat của Oman hôm 6/2. Cuộc đàm phán được tiến hành theo hình thức gián tiếp. Ông Araghichi là đại diện Iran, trong khi đại diện Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi giữ vai trò trung gian hòa giải.

Tổng thống Trump hôm 16/2 tuyên bố sẽ “gián tiếp” tham gia đàm phán hạt nhân với Iran. Ông chủ Nhà Trắng đánh giá Iran là “nhà đàm phán cứng rắn” nhưng cũng cho rằng Iran “không muốn hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận”.

Trong những tuần qua, Mỹ đã tăng cường các khí tài quân sự tại Trung Đông. BBC cho biết số lượng tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ tại khu vực đang gia tăng. Mỹ cũng đang điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực, bên cạnh tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động gần Iran.