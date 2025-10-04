Mỹ công bố đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Trump

Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét thiết kế một đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD nhân dịp 250 năm Quốc khánh Mỹ, với hình ảnh ông Trump giơ nắm tay dưới lá cờ Mỹ cùng khẩu hiệu Chiến đấu.

Bản thảo thiết kế đồng xu Trump 1 USD được Tổng Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach công bố. Ảnh: X/BrandonBeach.

Ngày 4/10, lãnh đạo Cơ quan Ngân khố Mỹ Brandon Beach đăng trên mạng xã hội X bản nháp thiết kế đồng xu, khẳng định: “Không có tin giả ở đây. Đây là những bản thảo thật, nhằm vinh danh sinh nhật 250 của nước Mỹ và vinh danh Tổng thống Trump”.

Ông cũng hứa sẽ chia sẻ thêm sau khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần bắt đầu từ nửa đêm 2/10 được giải quyết. Nguyên nhân là đảng Dân chủ tại Thượng viện từ chối bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách do Cộng hòa bảo trợ, khi chưa đạt nhượng bộ về y tế và các khoản chi tiêu xã hội.

Theo Politico, từ năm 2020, khi kết thúc nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã ký đạo luật lưỡng đảng cho phép Bộ Tài chính phát hành đồng 1 USD trong năm 2026 để kỷ niệm quốc khánh lần thứ 250 của Mỹ.

Tuy nhiên, Đài ABC nhận định một số quy định hiện hành có thể cản trở việc đưa hình ảnh tổng thống đương nhiệm lên đồng xu mới phát hành. Vẫn chưa rõ liệu chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc có được trao đặc quyền miễn trừ cho trường hợp của ông Trump hay không.

Bản nháp hiện nay cho thấy một mặt đồng xu khắc chân dung Trump cùng dòng chữ “Liberty”, “In God We Trust” và mốc thời gian “1776-2026”. Mặt còn lại mô tả lại vụ ám sát hụt tại Pennsylvania năm 2024, khi một tay súng bắn tỉa làm rách tai phải của Trump và khiến hai người khác bị thương trước khi bị Mật vụ Mỹ hạ gục.

Khoảnh khắc Trump giơ nắm tay hét lớn “Fight! Fight! Fight!” (Chiến đấu, Chiến đấu, Chiến đấu) dưới lá cờ Mỹ ngay sau vụ tấn công đã trở thành hình ảnh biểu tượng, gắn liền với chiến dịch tái tranh cử của ông. Đây là một trong hai vụ ám sát hụt nhắm vào ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ hai.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ sau đó khẳng định với Politico rằng thiết kế lan truyền trên mạng không phải phương án cuối cùng. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh bản nháp “thể hiện rõ tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ Mỹ, ngay cả khi đối diện những thách thức to lớn”.

Dù vậy, sự xuất hiện của đồng xu Trump trong bối cảnh hiện tại vẫn gây nhiều tranh cãi. Khảo sát trung bình cho thấy mức tín nhiệm của ông đang giảm sâu xuống -9,5%. Nhiệm kỳ hai của Trump bị chỉ trích vì cắt giảm các chương trình bảo vệ y tế, hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo và áp đặt hàng loạt thuế quan được cho là nguyên nhân đẩy giá tiêu dùng tăng cao.