Mỹ có Giám đốc Tình báo Quốc gia mới

Ngày 3/8, ông Jay Clayton đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) của Mỹ, tiếp quản vị trí từ ông Bill Pulte sớm hơn kế hoạch ban đầu, sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cho biết, ông Clayton sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ, trong khi ông Bill Pulte kết thúc thời gian giữ cương vị quyền Giám đốc.

Trong tuyên bố sau lễ nhậm chức, ông Clayton khẳng định, bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân Mỹ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều hành cơ quan. Ông cho biết, sẽ tập trung xây dựng một cộng đồng tình báo tinh gọn, linh hoạt, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và hướng đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Việc chuyển giao diễn ra sớm hơn dự kiến sau khi ông Pulte cuối tuần qua thông báo sẽ rời cương vị từ ngày 3/8. Trên mạng xã hội X, ông cho biết, quyết định được đưa ra sau khi trao đổi với Tổng thống Donald Trump và ông Jay Clayton nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi.

Trong thời gian giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia, ông Pulte đã triển khai kế hoạch tái cơ cấu ODNI, trong đó cắt giảm khoảng 30% biên chế thông qua tinh giản nhân sự và đưa các cán bộ biệt phái trở lại cơ quan chủ quản. Ông cũng chỉ đạo giải mật một số tài liệu tình báo liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo truyền thông Mỹ, một phần các tài liệu này sau đó được Tổng thống Trump viện dẫn trong bài phát biểu trước toàn nước Mỹ hồi tháng 7/2026 khi đề cập đến các cáo buộc về hoạt động can thiệp bầu cử của nước ngoài.

Ông Jay Clayton, 60 tuổi, kế nhiệm bà Tulsi Gabbard, người được Thượng viện phê chuẩn giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Bà Gabbard đã rời cương vị này hôm 19/6 vừa qua để tập trung chăm sóc chồng đang điều trị bệnh ung thư hiếm gặp. Trước khi đảm nhiệm cương vị mới, ông Clayton từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và gần đây giữ chức Công tố viên Liên bang tại Địa hạt Nam New York.

Phát biểu với báo giới ngày 2/8, Tổng thống Trump cho biết, ông không giao cho ông Clayton một nhiệm vụ cụ thể ngoài yêu cầu điều hành hiệu quả cộng đồng tình báo. Tổng thống bày tỏ tin tưởng người đứng đầu mới của ODNI sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu thực tế.

Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Clayton, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quản lý tài chính nhưng ít kinh nghiệm trực tiếp về tình báo, được bổ nhiệm cho thấy Nhà Trắng ưu tiên năng lực quản trị, cải cách tổ chức và tăng cường trách nhiệm giải trình, hơn là duy trì mô hình điều hành truyền thống của ODNI. Trong khi đó, một số ý kiến bày tỏ quan ngại việc tiếp tục cắt giảm nhân sự có thể ảnh hưởng đến năng lực điều phối của cơ quan nếu quá trình tái cơ cấu diễn ra quá nhanh.

Truyền thông Mỹ nhận định thách thức trước mắt của ông Clayton là cân bằng giữa mục tiêu cải tổ bộ máy theo định hướng của Nhà Trắng với việc duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tình báo, đồng thời bảo đảm tính độc lập trong hoạt động phân tích và đánh giá tình báo phục vụ quá trình hoạch định chính sách của chính phủ.