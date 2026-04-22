Mỹ cạn tên lửa Patriot và THAAD vì Iran

Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho dự trữ các loại tên lửa chiến lược như Patriot và THAAD trong chiến sự với Iran, đặt Washington trước rủi ro thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng nếu một cuộc xung đột khác bùng phát.

Hình ảnh trích từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cung cấp cho thấy một tên lửa được phóng từ tàu Hải quân Mỹ trong chiến dịch tại Iran. Ảnh: CENTCOM.

Ba nguồn tin am hiểu đánh giá nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ chia sẻ với CNN rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao đáng kể kho tên lửa chủ lực trong cuộc chiến với Iran. Diễn biến này làm dấy lên “rủi ro trong ngắn hạn” về khả năng cạn kiệt đạn dược nếu một cuộc xung đột khác bùng phát trong vài năm tới.

Theo phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong chiến sự Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng ít nhất 45% kho tên lửa tấn công chính xác, 50% số tên lửa đánh chặn đạn đạo THAAD, gần 50% kho tên lửa đánh chặn phòng không Patriot. Các nguồn tin cho biết những con số này tương đồng với dữ liệu mật của Lầu Năm Góc về kho dự trữ còn lại hiện tại.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng khoảng 30% kho tên lửa Tomahawk, hơn 20% tên lửa không đối đất tầm xa JASSM, khoảng 20% các tên lửa SM-3 và SM-6, theo các nguồn tin. Việc bổ sung các kho tên lửa này cũng có thể mất khoảng từ 1-5 năm, tùy loại.

Đầu năm nay, Lầu Năm Góc đã ký một loạt hợp đồng nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa. Tuy nhiên, ngay cả khi tăng công suất, thời gian để bổ sung các kho dự trữ tên lửa vẫn mất nhiều thời gian, theo các chuyên gia CSIS và các nguồn tin tiết lộ với CNN.

Trong ngắn hạn, Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì đủ bom và tên lửa để tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nếu thỏa thuận ngừng bắn không được duy trì. Tuy nhiên, lượng đạn dược quan trọng còn lại không còn đủ để Mỹ đối phó với một đối thủ quân sự lớn trong những năm trước mắt. Trong khi đó, Mỹ sẽ mất nhiều năm để kho vũ khí được khôi phục, báo cáo của CSIS nhận định.

“Việc tiêu hao đạn dược ở mức cao đã tạo ra khoảng trống dễ bị tổn thương. Sẽ mất từ 1-5 năm để bổ sung các kho tên lửa, rồi thêm vài năm nữa để mở rộng lên mức cần thiết”, ông Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ và là một trong những chuyên gia của CSIS, nói với CNN.

Trong tuyên bố gửi CNN, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quân đội Mỹ “có đầy đủ những gì cần thiết để triển khai các hành động quân sự theo yêu cầu của Tổng thống”.

“Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công trên nhiều khu vực tác chiến, đồng thời bảo đảm quân đội Mỹ sở hữu kho năng lực dồi dào để bảo vệ người dân và lợi ích quốc gia”, ông Parnell nói.

Những tính toán về mức độ hao hụt kho dự trữ tên lửa trái ngược rõ rệt với tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump rằng Mỹ không thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, dù ông cũng đề nghị bổ sung ngân sách cho hoạt động sản xuất tên lửa do tác động từ cuộc chiến với Iran.

“Chúng tôi yêu cầu vì nhiều lý do, không chỉ riêng những gì đang diễn ra tại Iran. Đặc biệt là đạn dược ở cấp độ cao chúng tôi có nhiều, nhưng chúng tôi vẫn đang chi tiêu và sử dụng tiết kiệm. Những gì phải chi chỉ là cái giá nhỏ để bảo đảm Mỹ luôn ở vị trí dẫn đầu”, ông Trump nói hồi tháng trước khi đề cập đến đề xuất tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc.

Tên lửa Trident II D5 phóng từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo USS Nebraska của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo báo cáo của CSIS, các thỏa thuận gần đây giữa chính quyền Trump và các công ty tư nhân có thể giúp tăng sản lượng sản xuất vũ khí, nhưng việc bàn giao các loại đạn dược chủ chốt trong ngắn hạn vẫn ở mức thấp do các đơn đặt hàng trước đây vẫn còn hạn chế về số lượng.

Theo CNN, trước khi chiến sự nổ ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, cùng các lãnh đạo quân sự khác đã cảnh báo Tổng thống Trump rằng một chiến dịch quân sự kéo dài có thể ảnh hưởng đến kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về lượng đạn dược đã sử dụng và tác động của điều này đối với năng lực phòng thủ của Mỹ ở Trung Đông và các khu vực khác.

“Iran có khả năng sản xuất số lượng lớn UAV, tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn, họ có kho dự trữ rất lớn. Vì vậy, đến một thời điểm nào đó, chiến sự sẽ trở thành bài toán của những con số và câu hỏi là chúng ta sẽ tái bổ sung tên lửa bằng cách nào”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly của bang Arizona từng cảnh báo hồi tháng trước.

