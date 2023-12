Mỹ Anh hôn bạn trai vũ công trước hàng nghìn khán giả

Sau phần trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM, Mỹ Anh công khai bạn trai Quốc Tít.

Tối 23/12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần thứ 3 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Đêm diễn thứ hai nằm trong khuôn khổ chương trình thu hút hàng nghìn khán giả đến tham dự và thưởng thức không gian âm nhạc mở.

Nhóm Tempest, Kurrock, Good Morning Everyone, ca sĩ Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, Erik, tân binh Giana, DJ Minji và DJ Vinjaz tham gia trình diễn.

Ca sĩ Mỹ Anh thể hiện loạt ca khúc Em, Mỗi khi anh nhìn em, Yên, Chẳng thể né tránh… trên sân khấu của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM.

Sau màn trình diễn, cô chia sẻ ban nhạc Anh Em đang hỗ trợ phía sau sân khấu, có sự góp mặt của nhạc sĩ Anh Quân và anh rể ngoại quốc vừa về Việt Nam. Không chỉ vậy, Mỹ Anh còn giới thiệu bạn trai Quốc Tít trước hàng nghìn khán giả.

Mỹ Anh bên bạn trai Quốc Tít tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM.

"Anh chính là người biên đạo cho tất cả tiết mục hôm nay của Mỹ Anh", nữ ca sĩ chia sẻ. Ngay sau đó, Mỹ Anh dành nụ hôn ngọt ngào cho vũ công Quốc Tít trong tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới.

Mỹ Anh xác nhận hẹn hò Quốc Tít vào tháng 11/2022. Quốc Tít từng đảm nhận vai nam chính trong MV Mỗi khi anh nhìn em ra mắt ngày 15/11 của nữ ca sĩ.

Mỹ Anh (sinh năm 2002) là con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sau khi tham gia chương trình The Heroes với màu sắc âm nhạc khác biệt, trẻ trung, đậm chất US-UK, Mỹ Anh trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý ở Vpop. Con gái Mỹ Linh chính thức ra mắt vào tháng 5/2020 với MV Got You do cô tự sáng tác, lên kịch bản.

Vũ công Quốc Tít (tên thật Trịnh Quốc Anh, sinh năm 1993) là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew. Anh nổi tiếng từ khi tham gia biểu diễn cùng tlinh trong Chung kết 1 của Rap Việt mùa đầu tiên lên sóng ngày 7/11/2020 và gần đây là Street Dance Việt Nam.