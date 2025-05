Muốn xóa độc quyền vàng miếng, phải sửa ngay Nghị định 24

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần có nhiều giải pháp để vàng không trở thành nơi trú ngụ của nguồn tiền, hay thành tài sản giao dịch ngầm để rửa tiền.

Đại biểu Quốc hội cho rằng muốn xóa bỏ độc quyền vàng miếng cần sửa ngay Nghị định 24/2012. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một loạt định hướng chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, cũng như để quản lý thị trường vàng hiệu quả.

Trong đó, Tổng Bí thư gợi ý một số giải pháp cần thực hiện ngay, bao gồm sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP; xóa bỏ độc quyền về vàng miếng; mở rộng quyền nhập khẩu vàng; khuyến khích phát triển vàng trang sức; thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia…

Trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội, cho rằng việc quản lý thị trường vàng thời gian qua đã tồn tại nhiều bất cập. Do đó, những chỉ đạo của Tổng Bí thư về thị trường vàng vừa mang tính tất yếu, vừa có cơ sở thực tiễn.

Theo đại biểu, vàng chỉ là một trong những sản phẩm hàng hóa thuần túy, thậm chí mặt hàng này không “nóng” như thị trường bất động sản hay chứng khoán. Song việc thị trường vàng được quan tâm và Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo để giải quyết bất cập, là bởi những điều này đã tích tụ từ lâu và đến nay cần phải xử lý.

“Do vàng không chỉ đơn thuần liên quan tài chính, tiền tệ mà còn liên quan đến xã hội, là chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Nếu thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, có nhiều giải pháp quản lý thị trường vàng thì đây sẽ là động lực lớn cho nền kinh tế”, đại biểu Trịnh Xuân An chia sẻ.

Vị đại biểu cũng cho rằng thị trường vàng lâu nay chưa được vận hành đúng nghĩa thị trường, trong khi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng đã lỗi thời.

"Lâu nay ta làm cho vàng trở nên quá quan trọng, độc quyền, mua bán khó khăn, nguồn cung hạn hẹp, cộng với tâm lý găm vàng, biến vàng thành tài sản nên tạo ra sức nóng cho thị trường", ông An nêu quan điểm.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Để xóa bỏ độc quyền vàng miếng, đại biểu An cho rằng cần sửa ngay Nghị định 24. Trong đó, Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất, nhưng có thể cấp phép cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia.

“Chúng ta không để độc quyền một doanh nghiệp, một tổ chức nào, mà cho một số lượng doanh nghiệp nhất định đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, khai thác, chế tác, kinh doanh vàng”, đại biểu đề xuất và nhấn mạnh cần có nhiều giải pháp để vàng không trở thành nơi trú ngụ của nguồn tiền, hay trở thành tài sản giao dịch ngầm để rửa tiền.

“Cũng không nên cổ xúy biến vàng miếng thành tài sản tích trữ”, ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vị đại biểu ủng hộ phát triển lĩnh vực vàng trang sức mỹ nghệ, bởi lĩnh vực này còn dư địa và nhu cầu cao. Thúc đẩy các doanh nghiệp vàng trang sức mỹ nghệ có thể tăng thu cho ngân sách và nâng sức cạnh tranh với thị trường quốc tế.

Ngoài ra, ông An cũng đề xuất đánh giá lại việc không nhập khẩu vàng vì lo mất ngoại hối. Theo ông, mỗi năm Việt Nam chỉ nhập khẩu khoảng 3- 4 tỷ USD vàng, tuy nhiên theo nguyên tắc thị trường có nhập thì có xuất.

Điều hành thị trường vàng phải theo nguyên tắc thị trường có cung - có cầu và chỉ tác động vào điều hành vĩ mô, không can thiệp cụ thể theo kiểu ai được bán, ai được mua vàng.

“Vừa rồi, giao các tổ chức tín dụng bán vàng là cũng không đúng với thị trường", ông An nêu quan điểm.

Về định hướng lập Sở giao dịch vàng quốc gia, ông Trịnh Xuân An cho rằng đây không phải là sàn tự phát như trước, cũng không phải sàn vàng ảo, cần phải công khai, minh bạch và quản lý được nguồn gốc. Đưa sản phẩm hàng hóa ra phải có nguồn gốc, tránh rửa tiền và là nơi trú ẩn của hoạt động phi pháp.