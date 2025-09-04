Muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đừng quên điều này!

Sự bình tĩnh rất quan trọng khi bạn làm việc nhóm và muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Khi bình tâm, chúng ta sẽ cư xử hòa nhã hơn và tránh được nhiều rắc rối.

Sự bình tĩnh giúp bạn "ghi điểm" chốn công sở. Ảnh minh họa: tvN.

Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa ở xứ Wales kể về Llywelyn Đại đế, một hoàng tử của Gwynedd thế kỷ 13. Chuyện kể rằng, khi vợ của hoàng tử qua đời, chàng giao cho chú chó trung thành nhiệm vụ trông coi nôi của con mình trong lúc mình đi săn.

Hôm đó, sau một chuyến đi săn, Hoàng tử Llywelyn trở về nhà và phát hiện chiếc nôi của con bị lật úp. Đứa bé mất tích, miệng con chó thì đầy máu, hoàng tử tức giận phóng kiếm vào nó vì nghĩ rằng nó đã giết chết con mình.

Đáp lại tiếng kêu thống thiết của con chó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Hoàng tử Llywelyn vội tìm kiếm khắp nơi và thấy được con mình. Đứa bé đang nằm gần xác chết của một con sói dữ tợn. Và thật may mắn, nó không hề có chút thương tích nào. Con chó của hoàng tử thật sự đã bảo vệ đứa trẻ đúng như nhiệm vụ mà chủ nhân của nó đã giao phó.

Người ta kể rằng hoàng tử đã rất ân hận vì giết lầm người bạn trung thành của mình, đến mức ngài không bao giờ mỉm cười nữa. Dù kết thúc khá bi thảm nhưng câu chuyện truyền tải một thông điệp cực kỳ ý nghĩa: Khi chúng ta quá vội vàng đưa ra phán đoán và đi đến kết luận, điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, đôi khi là những nỗi ân hận rất lớn.

Thật không may, chúng ta rất hay tự huyễn hoặc bản thân vì những câu chuyện không đúng sự thật. Thay vì nỗ lực tìm hiểu, chúng ta thường tìm cách lên án, đổ lỗi cho người khác trước.

Trong một nhóm, hậu quả của những phán xét nóng vội như vậy có thể gây chia rẽ và làm sứt mẻ tình đồng đội. Giống như kết cục của chú chó trong câu chuyện trên. Hành động này có thể nhanh chóng dẫn đến sự tan rã của nhóm. Để tránh đưa ra kết luận nông cạn về đồng đội, bạn nên luyện tập ba bí quyết sau. Hãy áp dụng chúng, sự tin tưởng, tôn trọng, tinh thần đoàn kết trong nhóm bạn sẽ dần cải thiện.

Khi chúng ta đang tức giận, cách sáng suốt hơn cả là dừng lại, chờ đến lúc bình tĩnh rồi mới giải quyết tình huống khó khăn. Nếu Hoàng tử Llywelyn ngừng lại khoảng một, hai phút trước khi giết con chó, chắc hẳn kết cục đã rất khác.

Khi chúng ta nghe và “sáng tạo” những câu chuyện về người khác dựa trên nguồn thông tin hạn chế, ta không chỉ dễ dàng tin tưởng câu chuyện đó ngay mà còn bất chấp mọi giá bảo vệ chúng.

Ngày càng khó để tách biệt sự thật khỏi những cảm xúc của chúng ta, chẳng hạn như lo lắng, thất vọng, tổn thương và tức giận. Nếu bạn nhận ra mình đang bị cảm xúc che mờ lý trí, chỉ cần hít thở sâu và tách bản thân ra khỏi những cảm giác tiêu cực mà bạn đang trải qua.

Vài năm trước, tôi đi họp phụ huynh cho cậu con trai đang là thành viên trong đội bóng rổ của trường trung học. Sau khi huấn luyện viên trưởng nói về các chính sách, lịch tập luyện... rồi đến Giám đốc thể thao của trường phát biểu. Ông tha thiết mong các bậc cha mẹ làm theo một nguyên tắc mà ông gọi là “Nguyên tắc 24 giờ”.

“Nếu các anh chị có bất kỳ vấn đề gì bất mãn với huấn luyện viên, xin đừng gặp ông ấy ngay sau trận đấu. Vì khi đó, huấn luyện viên có thể cư xử theo cách mà họ không nên cư xử, khiến cho các anh chị cũng có những hành động không mấy hòa nhã”.

Ông đề nghị phụ huynh chờ sau 24 giờ rồi mới trình bày vấn đề với huấn luyện viên. Việc này giúp các bậc cha mẹ có thời gian nhìn nhận sự việc và giải quyết nó một cách tỉnh táo hơn.

Tương tự, đôi lúc bạn nên đi dạo đâu đó trước khi thảo luận với đồng đội về một vấn đề. Giải pháp này đã giúp tôi tránh được xung đột rất nhiều lần. Thật bất ngờ khi lăng kính của bạn có thể thay đổi khi bạn chủ động tách mình ra khỏi hoàn cảnh một chút.