Bí quyết để thu phục nhân tâm

Muốn có được một mối quan hệ bền chặt và chân thành, bạn hãy bắt đầu bằng cách trao đi lòng tốt. Khi chúng ta muốn nhận lại những điều tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng cách cho đi.

Sự chân thành chính là hạt giống để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Nàng thơ của tôi.

Tháng 5 năm 2010 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời gần Ngày của Mẹ. Bà là trụ cột, là trái tim của gia đình chúng tôi. Sau khi mẹ ra đi, rất nhiều người đã viết những dòng chia buồn đầy yêu thương đến bà, tôi vẫn còn giữ lại những lá thư đó.

Tôi vẫn biết rằng mẹ là một người rất đặc biệt, nhưng tôi chưa bao giờ biết bà đã tác động đến nhiều cuộc đời đến thế. Mọi người trìu mến chia sẻ với tôi vô vàn câu chuyện về mẹ tôi. Bà đã dùng tấm lòng bao dung, tử tế và chính cuộc đời của bà để thay đổi cuộc sống của họ.

Kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến đám tang của mình và của cả cha tôi nữa. Tôi cũng từng thấy nhiều người qua đời, những con người rất đáng kính trọng. Tại sao chúng ta phải đợi cho đến khi ai đó ra đi mới nhận ra họ thật sự tuyệt vời như thế nào? Tại sao ta không thường xuyên bày tỏ với họ những suy nghĩ tử tế hơn?

Đa số chúng ta đều có những hạt giống tốt lành trong tâm hồn và tất cả đều xứng đáng được đối xử tử tế. Câu chuyện đầy cảm hứng về nhà vô địch tốt bụng sau đây sẽ chứng minh điều đó:

Trong một cuộc thi diễn ra tại bang Ohio, Meghan Vogel đã giành chiến thắng ở đường đua 1600 m. Tuy nhiên, hành động của cô trong chặng đua kế tiếp đã mang về cho cô giải thưởng Tinh thần thể thao Quốc gia 2012.

Chưa đến một tiếng sau cuộc thi chạy 1600 m, Vogel tiếp tục tham gia thi đấu ở chặng đua 3200 m. Cô chạy đến gần kiệt sức và tuột lại vị trí cuối cùng. Đến vòng cuối, Vogal thấy Arden McMath (người cô chưa gặp bao giờ) khuỵu xuống ngay trước mặt mình.

Từ trước đến giờ, Vogel chưa bao giờ về cuối trong bất kỳ cuộc thi nào. Nên sự việc lần này chính là cơ hội lý tưởng để cô giữ vững kỷ lục đó. Tuy nhiên, thay vì vượt qua McMath, Meghan Vogel lại đến giúp cô ấy.

Meghan kể lại: “Tôi còn nhớ lúc tôi tiến lại gần thì cô ấy - McMath, đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực để đứng thẳng lên. Chân cô ấy run lẩy bẩy, cổ không thể nào đứng vững được.”

Vogal dìu McMath đi hết đoạn cuối cùng, cô luôn cố gắng để làm sao đối thủ của mình đi trước. Khi cả hai tiến gần đến đích, đám đông cổ vũ ngày càng nhiệt tình và Vogel hướng dẫn McMath vượt qua vạch đích trước cả mình. Cảm động trước tấm lòng tử tế cao thượng, khán giả hoan nghênh nhiệt liệt cả hai vận động viên.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin WDTN, Vogel nói: “Nếu bạn đã nỗ lực để đến với cuộc thi cấp tiểu bang này, bạn xứng đáng hoàn thành cuộc đua cho dù bạn có là ai. Tôi sẽ giúp cô ấy đạt được mục tiêu đó bằng bất cứ giá nào.”

Khi hai cô gái cùng dìu nhau hoàn thành đường đua, hành động tử tế đó đã lan tỏa cảm hứng tuyệt vời về tinh thần đồng đội cho tất cả . Khi bạn sẵn lòng sát cánh bên mọi người, bất kể đó là đồng minh hay đối thủ, mọi mối quan hệ của bạn đều sẽ thắt chặt, gắn kết hơn, và chính chúng ta cũng trưởng thành hơn.