Mừng tuổi 14, Zalo làm mới bộ sticker đình đám 'Zapy công sở'

Vốn là bộ sticker được yêu thích trên Zalo, “Zapy công sở” nay chính thức trở lại với diện mạo và câu chuyện mới nhân dịp nền tảng nhắn tin Zalo tròn 14 tuổi.

Sticker trên Zalo từ lâu đã luôn là một trong những tính năng được đông đảo người dùng yêu thích, đặc biệt là người dùng trẻ. Bộ sticker capybara mang tên “Zapy công sở” ra mắt vào năm ngoái là một ví dụ điển hình khi đã "làm mưa làm gió" các nhóm chat văn phòng nhờ sự trẻ trung, hài hước, đi kèm nhiều thông điệp khiến một ngày làm việc của các bạn trẻ trở nên bớt căng thẳng và mệt mỏi.

Trọn bộ phiên bản sticker Zapy mừng Zalo tròn 14 tuổi.

Với mong muốn liên tục mang đến những trải nghiệm mới mẻ, Zalo đã cho ra mắt hàng loạt sticker mới nhân dịp nền tảng tròn 14 tuổi. Vẫn lấy hình tượng chú capybara Zapy làm chủ đạo, bộ sticker năm nay được mở rộng về chủ đề, hướng đến những cuộc trò chuyện thường nhật một cách tình cảm và gần gũi hơn.

Đặc biệt, người dùng sẽ nhận ra mỗi nhãn dán còn đại diện khéo léo cho các tính năng cốt lõi đã đồng hành cùng người Việt suốt 14 năm qua, từ gọi video (video call), gửi ảnh HD sắc nét, chia sẻ vị trí đến những tính năng ứng dụng AI mới như dịch thuật hay phụ đề cuộc gọi…

Ứng dụng Zalo đã đồng hành cùng người dùng Việt hơn một thập kỷ.

Nổi bật trong số đó là hình ảnh Zapy xuất hiện với khuôn mặt đáng yêu dưới trời mưa bão cùng tín hiệu SOS. Đây là cách tái hiện đầy sáng tạo của Zalo SOS, một trong những tính năng hữu ích nhất của Zalo khi từng tiếp cận hơn 25 triệu người dùng trong các đợt thiên tai. Zalo SOS ra đời nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm sự trợ giúp trong các tình huống khẩn cấp như bão lũ thông qua các hành động thiết thực: Cập nhật trạng thái an toàn, gửi tín hiệu cứu nạn hoặc liên hệ nhanh với lực lượng chức năng.

Các tính năng cứu trợ, bảo mật an toàn hóa thành những sticker Zapy nhí nhảnh.

Ngoài ra, phiên bản Zapy lần này còn được thiết kế để giúp người dùng nâng cao cảnh giác và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Hình ảnh capybara với chiếc thẻ đỏ báo xấu hay chiếc khiên trên tay tượng trưng cho các tính năng an toàn được Zalo khuyến khích người dùng sử dụng, bao gồm tính năng Báo xấu, Bảo mật hai lớp và Chỉnh sửa Quyền riêng tư.

Trên các ứng dụng mạng xã hội, người dùng liên tục truyền tay nhau các đoạn hội thoại với người thân, bạn bè cùng bộ sticker Zapy mới với những khoảnh khắc rất đáng yêu. Là một người hay sử dụng Zalo cho công việc lẫn giao tiếp thường ngày, chị Trần Xuân Mai chia sẻ: “Bộ sticker này thực sự đánh vào tâm lý của người dùng trẻ như chúng tôi. Không chỉ gợi nhắc đến những tính năng quen thuộc, Zalo còn thể hiện tính năng này theo cách hóm hỉnh, dễ thương, gần gũi nhất.”

Bộ stickers đang nhận được sự quan tâm từ người dùng.

Những nhãn dán Zapy ôm trái tim khổng lồ cùng loạt trạng thái đặc biệt dịp sinh nhật, không chỉ trở thành "đại sứ cảm xúc" giúp không gian giao tiếp số trở nên vui tươi, ấm áp, mà còn là sợi dây kết nối người dùng trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật của nền tảng.

Cũng trong dịp đặc biệt này, Zalo đã đồng hành cùng Google để ra mắt Trang thông tin Trung tâm an toàn với mục đích tổng hợp kiến thức, công cụ và hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến. Cùng nhau, chuỗi hoạt động này tiếp tục nối dài cam kết của Zalo trong việc dùng công nghệ để bền bỉ sát cánh cùng người Việt, ngay cả trong những điều bình dị nhất.

Trang thông tin Trung tâm an toàn nối dài sự đồng hành của Zalo cùng người dùng vì một môi trường số an toàn.

Trên chặng đường 14 năm phát triển, Zalo giờ đây không chỉ dừng lại ở một nền tảng nhắn tin mà còn trở thành hạ tầng số thiết yếu của Việt Nam thông qua những nỗ lực chuyển đổi số hướng đến cộng đồng. Những năm gần đây, Zalo cũng ghi nhận sự bứt phá vượt bậc về AI với nhiều tính năng mới cùng chiến lược dài hạn nhằm “bình dân hóa” công nghệ cho đa dạng người dùng.

Tính đến hết quý 2/2026, Zalo ghi nhận khoảng 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với gần 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Ứng dụng Việt đã “chạm” tới người dân tại 34/34 tỉnh, thành của Việt Nam, các vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa và nhiều quốc gia trên thế giới. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng các nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích nhất tại Việt Nam khi vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu hiện nay như Facebook, Messenger, theo công bố hàng quý của Decision Lab.