Zalo đạt 81,3 triệu người dùng với 2,2 tỷ tin nhắn mỗi ngày

Zalo tập trung theo đuổi chiến lược AI dài hạn, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, an toàn và đồng hành cùng người dùng trong tiến trình chuyển đổi số ở nửa đầu năm 2026.

Tính đến tháng 6/2026, lượng người dùng thường xuyên hàng tháng trên nền tảng Zalo đạt 81,3 triệu với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Lượng người dùng sử dụng các tính năng về trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng cũng đạt tỷ lệ tích cực ở mức 38% (tăng 33% so với cùng kỳ).

Zalo ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Để duy trì sự tăng trưởng ổn định, bên cạnh việc đáp ứng các nhu cầu liên lạc cơ bản, Zalo tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc nâng cấp nhiều tính năng mới hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm, Zalo đã có hàng loạt cải tiến nổi bật, xoay quanh 3 trụ cột chính gồm tiếp tục nâng cấp sản phẩm với trí tuệ nhân tạo (AI), củng cố sự an toàn, riêng tư cho người dùng và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam.

Lượng người dùng thường xuyên hàng tháng trên nền tảng Zalo liên tục tăng trưởng.

Tập trung theo đuổi chiến lược AI dài hạn

Zalo tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao tiếp hàng đầu bằng cách đẩy mạnh phổ cập AI đến đông đảo người dùng trong liên lạc, giải trí và chia sẻ cảm xúc. Việc mang AI vào nền tảng giúp ứng dụng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng về sự nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Trong 6 tháng đầu năm, Zalo tập trung nâng cấp chất lượng các tính năng AI sẵn có đồng thời liên tục ra mắt các tiện ích AI mới để phục vụ người dùng đại chúng. Nổi bật, nền tảng hướng đến việc gia tăng tiếp cận công nghệ, xóa bỏ rào cản cho người lớn tuổi, người khuyết tật, người ít am hiểu công nghệ đến những người gặp khó khăn trong giao tiếp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Zalo đã cho ra mắt chính thức tính năng Phụ đề cho cuộc gọi Video, giúp người lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực theo dõi cuộc gọi dễ dàng hơn. Tính năng Lấy chữ từ ảnh cũng được cập nhật vào trong ứng dụng, giúp trích xuất thông tin nhanh chóng và chính xác từ hình ảnh trên Zalo.

Dịch AI - một tính năng được Zalo chính thức giới thiệu vào năm 2025 nay đã bổ sung tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh, đáp ứng những ngoại ngữ phổ biến của người Việt. Soạn tin nhắn bằng giọng nói, Chuyển giọng nói thành văn bản hay Chuyển văn bản thành giọng nói cũng được nâng cấp chất lượng, mang đến trải nghiệm mượt mà và chính xác hơn.

Vào các dịp lễ, Zalo cũng thường xuyên triển khai những hoạt động ứng dụng AI như tạo thiệp, tạo hình đại diện hay sticker theo chủ đề… để người dùng chia sẻ cảm xúc và gắn kết với gia đình, người thân, quê hương, đất nước.

Đến nay, các tính năng AI của Zalo tiếp tục ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của người dùng. Hiện có 38% người dùng hàng tháng (tăng 33% so với cùng kỳ) đang sử dụng các tính năng liên lạc có tích hợp AI trên Zalo. Soạn tin nhắn bằng giọng nói là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất với 12,5 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản, Dịch AI cũng được đón nhận tích cực với lần lượt 7,5 triệu và 2,9 triệu người dùng hàng tháng. Đáp ứng đa dạng nhu cầu của người lái ô tô, gói tính năng nâng cao Kiki Auto Premium cũng cán mốc 30.000 người dùng đăng ký.

Tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói được nhóm người dùng bận rộn, thường xuyên di chuyển hay người lớn tuổi không thạo gõ phím ưa chuộng.

Ở lĩnh vực Agentic AI, Zalo đánh dấu bước tiến mới khi chính thức ra mắt plugin giúp đơn giản hóa cài đặt Open Claw chỉ bằng một bước quét QR. Giải pháp này cho phép người dùng dễ dàng kết nối và gửi tin nhắn tự động qua AI agent. Nỗ lực của Zalo không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận Agentic AI với người dùng đại chúng mà còn tạo nền tảng cho nhiều AI agent khác xuất hiện trên Zalo theo cách dễ tiếp cận, gần gũi với thói quen của người dùng.

Hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số bằng những giải pháp toàn diện

Đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và các tổ chức trong kinh tế và đời sống xã hội, Zalo đáp ứng nhu cầu cấp thiết với gói giải pháp toàn diện gồm Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App. Các đơn vị cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và tiện ích hoạt động tích cực với 19.760 kênh Zalo OA và 1.529 Mini App.

Kênh Zalo OA tiếp tục giữ vai trò là “cầu nối số” giữa các cơ quan nhà nước với người dân. Nhờ khả năng tiếp cận rộng rãi, Zalo OA giúp người dân nhanh chóng tiếp nhận những thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích, đồng thời phản ánh những vấn đề đang diễn ra nhanh chóng và kịp thời.

Điển hình trong việc sử dụng hiệu quả, trang Zalo OA Thông tin Chính phủ có hơn 6,5 triệu lượt theo dõi, liên tục cập nhật đến người dân các thông tin, quy định quan trọng của Chính phủ. Hoạt động tích cực trong các giai đoạn cần ứng phó khẩn cấp với thiên tai, trang Zalo OA Cục Quản lý đê điều và PCTT đã gửi hơn 21,5 triệu tin nhắn cảnh báo đến người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và thời tiết cực đoan trong 6 tháng đầu năm.

Về khối tiện ích công, kênh Zalo OA Bệnh viện Bãi Cháy sau 4 năm triển khai đã đạt hơn 96.000 người quan tâm. Tích hợp các chức năng như đặt khám hay trả kết quả online, bệnh viện đã hạn chế tình trạng quá tải, giúp người dân chủ động tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn.

Với 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo được đánh giá là giải pháp chuyển đổi số hiệu quả để đưa chính quyền đến gần người dân hơn.

Tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho người dùng trên không gian mạng

Tập trung nâng cao trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư, Zalo tích hợp hàng loạt biện pháp bảo mật vào giao diện tin nhắn. Các tính năng nổi bật như chống quay chụp màn hình ảnh đại diện trên Zalo, tính năng bảo mật 2 lớp, báo xấu hay tùy chỉnh quyền riêng tư đã nhận về những phản hồi tích cực từ người dùng.

Ở cấp độ doanh nghiệp, Zalo phối hợp chặt chẽ với nhà mạng để bảo vệ tài khoản người dùng. Trong thời gian tới, nhà mạng sẽ cập nhật cho Zalo danh sách các thuê bao di động bị thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ tiến hành rà soát các tài khoản được đăng ký bằng các số điện thoại này và chủ động gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc giữ vững đà tăng trưởng ổn định trong những năm qua cho thấy chiến lược dài hạn của Zalo đang phát huy hiệu quả. Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số của Zalo, cho biết: “Sứ mệnh 'Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt' luôn là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của chúng tôi. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào AI, tăng cường an toàn cho người dùng và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước, như giá trị cốt lõi mà Zalo theo đuổi là đơn giản, tin cậy, riêng tư”.

Tháng 6/2026, Zalo được vinh danh tại hai hạng mục của giải thưởng Sao Khuê 2026 gồm Top 10 Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ và Giải thưởng Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Nền tảng dịch vụ, Công cụ phát triển. Trước đó, Zalo cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì những thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam. Những ghi nhận này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Zalo không chỉ trong hoạt động liên lạc, ứng dụng công nghệ AI mà còn trong công tác phục vụ cộng đồng và hỗ trợ quản lý nhà nước.