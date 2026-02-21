Mùng 6 Tết 2026 có phải ngày tốt không?

Nhiều người băn khoăn mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026 có phải ngày đẹp để khai trương, xuất hành, mua xe hay ký kết hợp đồng khi đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 9 ngày?

Theo lịch vạn niên, mùng 6 Tết năm Bính Ngọ rơi vào Chủ Nhật, ngày 22/2/2026 Dương lịch. Đây là ngày khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tính từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng. Vì trùng với Chủ Nhật, mùng 6 trở thành một “điểm chuyển” hợp lý trong nhịp sinh hoạt của nhiều gia đình, trước khi chính thức quay trở lại công việc và học tập vào Thứ Hai (23/2/2026).

Trong quan niệm truyền thống, mùng 6 được xem là thời điểm thích hợp để khởi động lại các hoạt động kinh doanh, giao dịch và xuất hành đầu năm. Vậy mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026 có phải là ngày tốt? Những việc gì nên làm và nên tránh trong ngày này?

Mùng 6 Tết 2026 có tốt không? Ảnh: Nhật Thùy.

Mùng 6 Tết 2026 có tốt không, có nên khai trương, xuất hành, mua xe?

Theo hệ thống lịch can chi, mùng 6 Tết năm 2026 là ngày Đinh Mão. Ngày này được đánh giá là ngày khá tốt, thuộc Kim Quỹ Hoàng Đạo, một trong những ngày được xem là thuận lợi để tiến hành các việc trọng đại. Trong dân gian, Kim Quỹ Hoàng Đạo thường gắn với sự hanh thông, suôn sẻ trong các hoạt động mở đầu.

Theo sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn, mùng 6 Tết được xem là ngày thuận cho xuất hành, khai trương và mở hàng. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn ngày này để làm lễ khai xuân, đón lộc đầu năm.

Các khung giờ được cho là đẹp để thực hiện nghi thức khai trương, mở hàng gồm:

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Mùi (13h – 15h)

Trong đó, giờ Thìn và giờ Tỵ thường được ưu tiên để cúng khai trương, với mong muốn khởi đầu năm mới Bính Ngọ vạn sự hưng thịnh. Giờ Ngọ và giờ Mùi cũng là các khung giờ đẹp để mở hàng, ký kết hoặc thực hiện các nghi thức đầu năm.

Xét theo ngũ hành, mùng 6 Tết thuộc hành Kim (Kim Quỹ). Trong quan niệm truyền thống, hành Kim biểu trưng cho sự vững vàng và ổn định. Vì vậy, ngày này được cho là mang lại sự an toàn, thuận lợi cho việc di chuyển, dù là đường bộ hay đường hàng không. Nhiều người tin rằng khởi hành vào mùng 6 sẽ giúp chuyến đi suôn sẻ, hạn chế va chạm, đồng thời mở ra cơ hội gặp gỡ người hỗ trợ nếu lựa chọn hướng xuất hành phù hợp.

Trong ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, các hướng xuất hành được nhắc đến gồm:

Hướng Hỷ Thần: Chính Nam

Hướng Tài Thần: Chính Đông

Hướng Chính Nam được xem là hướng chủ về niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Xuất hành theo hướng này mang ý nghĩa cầu mong gia đạo yên ấm, công việc thuận lợi, thường xuyên đón nhận tin vui.

Trong khi đó, hướng Chính Đông được cho là hướng chủ về tài lộc, tiền bạc. Với những người kinh doanh, buôn bán hoặc mong muốn gia tăng thu nhập trong năm mới, việc ưu tiên xuất hành theo hướng Đông được xem là cách “mở cửa” đón tài khí đầu xuân.

Ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ thuận lợi để xuất hành. Ảnh: Hà An.

Vì là ngày Hoàng Đạo, mùng 6 Tết năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch lớn như ký kết hợp đồng, mua sắm tài sản có giá trị cao, nhận bàn giao xe. Theo quan niệm truyền thống, việc hoàn tất thủ tục mua xe hoặc nhận xe vào ngày này sẽ mang lại cảm giác an tâm, giúp phương tiện vận hành ổn định, ít hỏng hóc vặt.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn thực tế, việc lựa chọn ngày mua sắm tài sản lớn nên đi kèm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, pháp lý và nhu cầu sử dụng. Yếu tố ngày giờ có thể mang tính biểu tượng tinh thần, nhưng quyết định vẫn cần dựa trên tính toán cụ thể.

Những điều nên tránh trong mùng 6 Tết 2026

Dù được xem là ngày khá tốt nhưng mùng 6 vẫn nằm trong không khí tháng Giêng - giai đoạn nhiều gia đình ưu tiên giữ hòa khí, hạn chế xung đột. Quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” khiến nhiều người lưu ý một số điều nên tránh để duy trì tâm thế tích cực cho năm mới.

Mùng 6 vẫn thuộc những ngày đầu năm, thời điểm mà dân gian thường gọi là “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Theo quan niệm xưa, việc vay mượn tiền bạc hoặc đi đòi nợ trong dịp này là điều không nên, vì nợ nần đầu năm có thể tạo cảm giác thiếu hụt, túng thiếu cho cả năm.

Dù đây chỉ là quan niệm truyền thống nhưng xét về mặt tâm lý, những giao dịch tiền bạc căng thẳng trong ngày đầu năm cũng dễ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ, hòa thuận của gia đình và các mối quan hệ.

Người xưa quan niệm “đầu năm rơi vỡ, cả năm lỡ dở”. Vì vậy, dù mùng 6 đã là ngày chuẩn bị quay lại nhịp sống thường nhật, nhiều gia đình vẫn giữ ý tứ trong sinh hoạt, tránh làm rơi vỡ bát, ly, gương soi. Thực tế, việc giữ gìn đồ đạc cẩn thận trong những ngày đầu năm cũng là cách thể hiện sự chu đáo, gọn gàng, khởi đầu năm mới với tinh thần trân trọng và ngăn nắp.

Mùng 6 là ngày được xem là cát lành, thích hợp đón Hỷ Thần. Do đó, to tiếng, tranh cãi hay gây gổ thường bị xem là điều không nên. Bất hòa trong gia đình hoặc nơi làm việc vào thời điểm đầu năm dễ tạo cảm giác nặng nề, ảnh hưởng đến tinh thần chung. Giữ tâm thế “dĩ hòa vi quý”, hạn chế xung đột, cư xử mềm mỏng được xem là cách duy trì vượng khí và sự yên ấm cho cả năm.

Vì sao mùng 6 Tết được xem là “Ngày Lộc”?

Trong văn hóa Á Đông, mùng 6 từ lâu đã được nhiều gia đình coi là một trong những ngày đẹp để bắt đầu lại công việc, mở hàng hoặc thực hiện các hoạt động “khởi động” nhẹ nhàng. Lý do không chỉ nằm ở thói quen dân gian, mà còn gắn với các biểu tượng dễ hiểu.

Quan niệm “Lục – Lộc”

Trong Hán Việt, số 6 đọc là “lục”, phát âm gần giống “lộc”. Từ sự tương đồng này, dân gian hình thành quan niệm mùng 6 là ngày của tài lộc, thuận cho hoạt động cầu may, buôn bán, khai xuân.

Đây là cách lý giải mang tính biểu tượng, dựa trên sự gần âm trong ngôn ngữ, được truyền miệng qua nhiều thế hệ.

Hình tượng số 6 - lộc “cuốn vào nhà”

Quan sát nét viết của số 6, phần cong “ôm” vào trong được nhiều người giải thích vui rằng tượng trưng cho lộc vào nhà, giữ lại trong nhà, hạn chế thất thoát. Cách lý giải này đơn giản, dễ nhớ, thường được nhắc lại như một câu chuyện nhỏ để tạo không khí vui tươi cho trẻ nhỏ trong dịp đầu năm.

Biểu tượng năm Ngọ - “Mã đáo thành công”

Năm 2026 là năm Bính Ngọ. Trong văn hóa dân gian, hình tượng con ngựa gắn với tốc độ, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên. Thành ngữ “mã đáo thành công” được hiểu là đi đến đâu cũng đạt kết quả thuận lợi đến đó.

Chính vì vậy, mùng 6 - thời điểm kết thúc kỳ nghỉ và bắt đầu nhịp làm việc mới - thường được xem như một mốc khởi động thuận lợi trong năm Bính Ngọ, với kỳ vọng công việc hanh thông, kế hoạch triển khai “mượt” và di chuyển an toàn.

Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026 vừa mang ý nghĩa thực tế, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 9 ngày, vừa mang giá trị biểu tượng trong đời sống văn hóa. Dù lựa chọn khai trương, xuất hành hay đơn giản là nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tích cực và kế hoạch rõ ràng cho năm mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.