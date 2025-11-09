Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Là tôi nhưng hoàn thiện hơn

Trở thành người phụ nữ trong xã hội hiện đại dường như ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta phải đối mặt với vô vàn câu hỏi đến từ những người thân yêu nhất, cho đến cả những người xa lạ trên mạng xã hội: Bao giờ lấy chồng? Chừng nào sinh con? Sao chưa đổi việc? Cuốn sách này giống như một hộp công cụ nhỏ, giúp bạn thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ và trở nên sáng suốt hơn.

Xuất bản

Mục tiêu sẽ quyết định mối quan hệ?

  • Chủ nhật, 9/11/2025 12:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuối cùng, mục tiêu là của riêng bạn, nhưng hành trình thì không nhất thiết phải đơn độc. Chia sẻ mục tiêu với đúng người có thể mang lại sự hỗ trợ, ý tưởng mới, và giúp bạn kiên định.

Vượt lên chính mình: Mục tiêu và các mối quan hệ

Trong khi bản đồ mục tiêu thể hiện hành trình của bạn, thì các mối quan hệ với người xung quanh cũng là điều nên cân nhắc. Nếu bạn là một doanh nhân, bạn có thể muốn trao đổi về mục tiêu và kế hoạch với đối tác kinh doanh và đội nhóm của mình. Nếu bạn có một kế hoạch sự nghiệp tham vọng, bạn nên thảo luận với vợ/chồng, đặc biệt nếu đã có con cái. Nếu bạn muốn khỏe mạnh và cân đối, bạn cũng có thể trao đổi với những người bạn thường dùng bữa cùng, hoặc gia đình.

Muc tieu anh 1

Người đồng hành sẽ giúp hành trình của chúng ta trở nên phong phú. Ảnh: UX Tigers.

Mặt khác, bản đồ mục tiêu cũng giúp bạn làm rõ các mối quan hệ trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch kết hôn, bản đồ mục tiêu có thể giúp bạn xác định kiểu bạn đời mà bạn muốn đồng hành. Bạn có muốn kết hôn với người không ủng hộ phụ nữ có sự nghiệp và muốn bạn ở nhà nội trợ? Bạn có muốn một đối tác kinh doanh muốn mở rộng công ty thật nhanh, bất chấp mọi rủi ro?

Cuối cùng, mục tiêu là của riêng bạn, nhưng hành trình thì không nhất thiết phải đơn độc. Chia sẻ mục tiêu với đúng người có thể mang lại sự hỗ trợ, ý tưởng mới, và giúp bạn kiên định. Hãy trở thành người phù hợp và tìm đúng đồng minh.

Ghi chú Tự hoàn thiện bản thân

Không phải ai cũng quen với việc cởi mở chia sẻ điều họ muốn, chứ đừng nói đến chia sẻ bản đồ mục tiêu. Sau đây là vài mẹo để giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện kiểu này:

- Chọn thời điểm phù hợp: Chọn lúc bạn thoải mái, thư giãn và không bị gián đoạn. Tránh đề cập đến khi đang ở trong các tình huống căng thẳng.

- Tùy chỉnh cách tiếp cận: Dựa vào phong cách giao tiếp của người bạn định trao đổi. Hãy nói súc tích và rõ ràng nếu họ là người lý trí, hoặc vẽ nên một bức tranh sinh động hơn nếu họ thiên về cảm xúc. Cân nhắc sử dụng thêm các công cụ trực quan như biểu đồ, sơ đồ tư duy hoặc bảng tầm nhìn trực quan (vision board) để chia sẻ mục tiêu của bạn.

- Hãy lắng nghe để hướng đến sự thống nhất: Hỏi ý kiến, lắng nghe phản hồi, chú tâm đến câu hỏi của họ.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ và cùng nhau ăn mừng: Đặt các cột mốc và cùng nhau ăn mừng khi đạt được mục tiêu. Điều này giúp mục tiêu thêm ý nghĩa và gắn kết mối các quan hệ.

- Lên kế hoạch và dành thời gian để đánh giá về sau. Ít hơn có phải luôn tốt hơn?

Mục tiêu với Tập trung

Đặt mục tiêu là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi. Việc lập bản đồ mục tiêu giúp ta nhận ra có quá nhiều điều mình muốn đạt được. Nó có thể là lời nhắc giúp ta tập trung làm từng việc, nhưng cũng dễ khiến ta quá tải nếu không biết quản lý các kỳ vọng. Mục tiêu ở các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống có thể khiến ta mâu thuẫn về thời gian và năng lượng. Khó mà làm tốt mọi thứ cùng lúc.

Ví dụ, bạn có thể viết ra rằng bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc phát triển bản thân, nhưng đồng thời lại đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe thể chất, đòi hỏi phải có thời gian tập thể dục thường xuyên.

Vậy làm sao để kiểm soát việc này? Điều đầu tiên là phân loại ưu tiên. Tại một thời điểm hãy tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực. Bắt đầu từ điều bạn cho là quan trọng nhất, đặc biệt là các điều không thể thỏa hiệp (tham khảo chương “Khám phá la bàn nội tâm”). Ví dụ: nếu bạn nghĩ sức khỏe là điều tối quan trọng, hãy đặt việc tập thể dục đều đặn làm ưu tiên hàng đầu.

Bạn cũng có thể sắp xếp mục tiêu dựa trên tính cấp thiết - điều gì cần làm ngay lập tức. Nếu bạn sử dụng Bánh Xe Cuộc Đời (xem chương "Bánh Xe Cuộc Đời - Bắt đầu từ hiện tại") để suy ngẫm về từng khía cạnh đời sống - dưới góc nhìn hiện tại, bạn có thể đánh dấu phần nào bạn cho điểm thấp nhất. Hãy tưởng tượng rằng bạn chấm điểm thấp nhất cho "tình hình tài chính". Dù cho bạn nói rằng tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, thì nó vẫn cần được chú ý nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài việc ưu tiên, bạn cũng có thể cố gắng tìm những điểm chung và kết hợp vài mục tiêu thông qua cùng một hành động. Hãy tìm cách để các mục tiêu ở các lĩnh vực khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, mục tiêu sức khỏe như tập thể dục có thể giúp tăng năng lượng, từ đó hỗ trợ cho mục tiêu nghề nghiệp bằng cách cho bạn sức bền khi làm việc trong các dự án đầy thử thách. Mục tiêu sức khỏe này cũng có thể hỗ trợ cho mối quan hệ nếu được thực hiện cùng người bạn đời của bạn.

Puty Puar/NXB Trẻ

Mục tiêu Mục tiêu Hành trình Mối quan hệ

    Đọc tiếp

    Nang luong la mot khoan dau tu? hinh anh

    Năng lượng là một khoản đầu tư?

    30 phút trước 13:55 9/11/2025

    0

    Khi chú tâm vào những gì tiếp thêm năng lượng cho ta, ta sẽ tự nhiên rời xa những thứ rút cạn nó mà không cần quá bận tâm để ý.

    Su ban ron cua ban co phai la tien te? hinh anh

    Sự bận rộn của bạn có phải là tiền tệ?

    3 giờ trước 11:13 9/11/2025

    0

    Trong thế giới hối hả này, chúng ta thường xem sự bận rộn như một loại tiền tệ. Chúng ta gắn việc bận rộn với năng suất lao động, với sự kết nối rộng rãi và việc được người khác cần đến.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý