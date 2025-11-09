Mục tiêu sẽ quyết định mối quan hệ?

Cuối cùng, mục tiêu là của riêng bạn, nhưng hành trình thì không nhất thiết phải đơn độc. Chia sẻ mục tiêu với đúng người có thể mang lại sự hỗ trợ, ý tưởng mới, và giúp bạn kiên định.

Vượt lên chính mình: Mục tiêu và các mối quan hệ

Trong khi bản đồ mục tiêu thể hiện hành trình của bạn, thì các mối quan hệ với người xung quanh cũng là điều nên cân nhắc. Nếu bạn là một doanh nhân, bạn có thể muốn trao đổi về mục tiêu và kế hoạch với đối tác kinh doanh và đội nhóm của mình. Nếu bạn có một kế hoạch sự nghiệp tham vọng, bạn nên thảo luận với vợ/chồng, đặc biệt nếu đã có con cái. Nếu bạn muốn khỏe mạnh và cân đối, bạn cũng có thể trao đổi với những người bạn thường dùng bữa cùng, hoặc gia đình.

Người đồng hành sẽ giúp hành trình của chúng ta trở nên phong phú. Ảnh: UX Tigers.

Mặt khác, bản đồ mục tiêu cũng giúp bạn làm rõ các mối quan hệ trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch kết hôn, bản đồ mục tiêu có thể giúp bạn xác định kiểu bạn đời mà bạn muốn đồng hành. Bạn có muốn kết hôn với người không ủng hộ phụ nữ có sự nghiệp và muốn bạn ở nhà nội trợ? Bạn có muốn một đối tác kinh doanh muốn mở rộng công ty thật nhanh, bất chấp mọi rủi ro?

Cuối cùng, mục tiêu là của riêng bạn, nhưng hành trình thì không nhất thiết phải đơn độc. Chia sẻ mục tiêu với đúng người có thể mang lại sự hỗ trợ, ý tưởng mới, và giúp bạn kiên định. Hãy trở thành người phù hợp và tìm đúng đồng minh.

Ghi chú Tự hoàn thiện bản thân

Không phải ai cũng quen với việc cởi mở chia sẻ điều họ muốn, chứ đừng nói đến chia sẻ bản đồ mục tiêu. Sau đây là vài mẹo để giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện kiểu này:

- Chọn thời điểm phù hợp: Chọn lúc bạn thoải mái, thư giãn và không bị gián đoạn. Tránh đề cập đến khi đang ở trong các tình huống căng thẳng.

- Tùy chỉnh cách tiếp cận: Dựa vào phong cách giao tiếp của người bạn định trao đổi. Hãy nói súc tích và rõ ràng nếu họ là người lý trí, hoặc vẽ nên một bức tranh sinh động hơn nếu họ thiên về cảm xúc. Cân nhắc sử dụng thêm các công cụ trực quan như biểu đồ, sơ đồ tư duy hoặc bảng tầm nhìn trực quan (vision board) để chia sẻ mục tiêu của bạn.

- Hãy lắng nghe để hướng đến sự thống nhất: Hỏi ý kiến, lắng nghe phản hồi, chú tâm đến câu hỏi của họ.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ và cùng nhau ăn mừng: Đặt các cột mốc và cùng nhau ăn mừng khi đạt được mục tiêu. Điều này giúp mục tiêu thêm ý nghĩa và gắn kết mối các quan hệ.

- Lên kế hoạch và dành thời gian để đánh giá về sau. Ít hơn có phải luôn tốt hơn?

Mục tiêu với Tập trung

Đặt mục tiêu là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi. Việc lập bản đồ mục tiêu giúp ta nhận ra có quá nhiều điều mình muốn đạt được. Nó có thể là lời nhắc giúp ta tập trung làm từng việc, nhưng cũng dễ khiến ta quá tải nếu không biết quản lý các kỳ vọng. Mục tiêu ở các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống có thể khiến ta mâu thuẫn về thời gian và năng lượng. Khó mà làm tốt mọi thứ cùng lúc.

Ví dụ, bạn có thể viết ra rằng bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc phát triển bản thân, nhưng đồng thời lại đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe thể chất, đòi hỏi phải có thời gian tập thể dục thường xuyên.

Vậy làm sao để kiểm soát việc này? Điều đầu tiên là phân loại ưu tiên. Tại một thời điểm hãy tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực. Bắt đầu từ điều bạn cho là quan trọng nhất, đặc biệt là các điều không thể thỏa hiệp (tham khảo chương “Khám phá la bàn nội tâm”). Ví dụ: nếu bạn nghĩ sức khỏe là điều tối quan trọng, hãy đặt việc tập thể dục đều đặn làm ưu tiên hàng đầu.

Bạn cũng có thể sắp xếp mục tiêu dựa trên tính cấp thiết - điều gì cần làm ngay lập tức. Nếu bạn sử dụng Bánh Xe Cuộc Đời (xem chương "Bánh Xe Cuộc Đời - Bắt đầu từ hiện tại") để suy ngẫm về từng khía cạnh đời sống - dưới góc nhìn hiện tại, bạn có thể đánh dấu phần nào bạn cho điểm thấp nhất. Hãy tưởng tượng rằng bạn chấm điểm thấp nhất cho "tình hình tài chính". Dù cho bạn nói rằng tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, thì nó vẫn cần được chú ý nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài việc ưu tiên, bạn cũng có thể cố gắng tìm những điểm chung và kết hợp vài mục tiêu thông qua cùng một hành động. Hãy tìm cách để các mục tiêu ở các lĩnh vực khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, mục tiêu sức khỏe như tập thể dục có thể giúp tăng năng lượng, từ đó hỗ trợ cho mục tiêu nghề nghiệp bằng cách cho bạn sức bền khi làm việc trong các dự án đầy thử thách. Mục tiêu sức khỏe này cũng có thể hỗ trợ cho mối quan hệ nếu được thực hiện cùng người bạn đời của bạn.