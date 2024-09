Mực nước sông Hồng chảy qua Hà Nội cao thêm 10 cm mỗi giờ

Trao đổi với Tiền Phong sáng 10/9, đại diện Chi cục Phòng, Chống thiên tai Hà Nội cho biết, mực nước sông Hồng (sông Thao) tại Trạm Bảo Hà (Lào Cai) hồi 13h ngày 9/9/2024 là 60,73 m, đang vượt trên báo động 3 là 3,73 m. Mực nước sông Lô đang tiếp tục lên nhanh do hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, cùng với đó hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt; trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tăng cao do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (hiện mở hai cửa xả đáy).

Vì vậy, mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang lên nhanh. Theo báo cáo mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội hồi 15h00 ngày 8/9 là 4,25 m; hồi 15h00 ngày 9/9 là 7,04 m, tăng 2,79 m, lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu.

Vị đại diện thông tin: "Từ 15h đến đêm 9/9, mực nước sông Hồng đã tăng lên 1 mét, gần mức báo động 1. Hiện nay nước sông tiếp tục lên cao, mỗi tiếng lên hơn 10 cm".

Để đảm bảo an toàn đê điều, chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết nêu trên, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố) đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với địa bàn; tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông; không để người dân đến những khu vực bị ngập, có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân ở những khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm như: khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên...

