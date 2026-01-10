Mức học phí các trường đào tạo y khoa tại TP.HCM

Tính đến nay ở phía nam có 12 trường đào tạo y khoa, riêng tại TP.HCM có 7 trường, trong đó mức học phí cao nhất khoảng một tỷ đồng/khóa.

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trong số 7 trường đại học đào tạo y khoa ở TP.HCM, có 3 đơn vị công lập và 4 trường ngoài công lập.

Đại học Y Dược TP.HCM trong năm học 2025-2026, học phí tại trường này dao động từ 30-84,7 triệu đồng. Hai ngành lấy cao nhất là Răng - Hàm - Mặt (84,7 triệu đồng) và Y khoa (82,2 triệu đồng),

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, bao gồm mở ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức, đồng thời bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh dành cho ngành Y khoa.

Học phí tại trường này dao động từ 42,8-55,2 triệu đồng/năm học. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm.

Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) được thành lập năm 2024 trên cơ sở nâng cấp từ khoa Y của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện, trường đào tạo 5 ngành là Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường công bố mức học phí dành cho chương trình đào tạo chính quy là từ 41-70 triệu đồng/năm học.

Ngành lấy mức cao nhất là Y khoa (70 triệu đồng), theo sau đó là Răng - Hàm - Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng) và Điều dưỡng (41,8 triệu đồng).

Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Y khoa chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có học phí 220 triệu đồng/năm học; chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có học phí 180 triệu đồng/năm học. Trường này sẽ tạm thu học phí kỳ một là 72 triệu đồng, tổng học phí toàn khóa gồm 6 năm với 15 kỳ là hơn 1,08 tỷ đồng .

Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành Y khoa từ năm 2018 với học phí trung bình khoảng 155 triệu đồng/năm học, tương đương 930 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

Đại học Văn Lang, học phí ngành Y khoa khoảng 85 triệu đồng/kỳ, trung bình 170-200 triệu đồng/năm.

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vào cuối tháng 12/2025, trường thông tin dự kiến mở ba ngành mới, trong đó có Y khoa và Y học cổ truyền. Về mức học phí chưa được trường công bố.

Về thời gian học, ngành Y khoa và y học cổ truyền có thời gian đào tạo lâu nhất là 6 năm; ngành Dược học, Thú y, Kiến trúc là 4,5 năm; các ngành còn lại có thời gian đào tạo từ 3,5-4 năm.