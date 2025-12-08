Mua xe Toyota trả trước 0 đồng kèm ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm

Với chính sách vay trả trước 0 đồng và mức lãi suất từ 7,99%/năm cố định trong 2 năm, Toyota tạo cơ hội để khách hàng sở hữu xe nhanh chóng, giảm áp lực tài chính.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều nhóm khách hàng phải cân đối chi tiêu trong mức lương cố định, nên dù có nhu cầu mua ôtô, họ vẫn phải tính toán cẩn trọng. Khoản trả trước lớn và lo ngại biến động lãi suất dễ khiến kế hoạch mua xe bị trì hoãn. Thấu hiểu áp lực đó, Toyota triển khai giải pháp tài chính phù hợp cho nhóm khách hàng đặc thù trong tháng 12, giúp việc sở hữu ôtô trở nên dễ hơn.

Chương trình vay “Trả trước 0 đồng” được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai dành riêng cho nhóm khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, viên chức); nhân sự thuộc top 500 doanh nghiệp/doanh nghiệp tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam; nhân viên các nhà cung cấp/đối tác/hệ thống đại lý của Toyota. Không chỉ tối ưu khoản đầu tư tài chính ngay từ đầu, chương trình còn áp dụng lãi suất từ 7,99%/năm, cố định trong 2 năm, giúp khách hàng chủ động thu xếp chi phí, dễ dàng lập kế hoạch dài hạn mà không phải chịu áp lực biến động lãi suất.

Chương trình vay “Trả trước 0 đồng” giúp người dùng mua xe dễ dàng và giảm áp lực tài chính.

Chính sách này giúp tháo gỡ 2 áp lực lớn trong quá trình mua xe là khoản trả trước và rủi ro lãi suất, từ đó rút ngắn quá trình ra quyết định của khách hàng có ý định mua xe. Những mẫu xe Toyota là lựa chọn phù hợp được khách hàng là công chức, viên chức nhà nước, nhân sự các doanh nghiệp lớn lựa chọn.

Song song gói hỗ trợ tài chính, Toyota tiếp tục duy trì ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong tháng 12, tập trung vào mẫu xe có sức mua tốt trên thị trường. Đáng chú ý là bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio, được áp dụng giảm 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng chi phí lăn bánh. Với nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ, đây được xem là cơ hội tốt để sở hữu xe với tổng chi phí ban đầu thấp.

Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ và 1 năm gói bảo hiểm thân vỏ.

Cùng hưởng mức giảm 100% lệ phí trước bạ là Camry và Vios (tất cả phiên bản), giúp giá lăn bánh của 2 mẫu sedan càng trở nên cạnh tranh hơn trong mùa mua sắm cuối năm. Mức giảm cao nhất với Vios là 54 triệu đồng và lên đến 153 triệu đồng với Camry. Ở phân khúc đang gây chú ý trên thị trường, mẫu Yaris Cross - chiếc crossover cỡ B liên tục dẫn đầu doanh số Toyota trong 5 tháng gần đây - tiếp tục được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị giảm trừ đến 42 triệu đồng cho bản xăng và 48,5 triệu đồng cho bản HEV.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota.

Mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cũng được áp dụng cho Corolla Cross HEV và mẫu bán tải Hilux (tất cả phiên bản), góp phần tiếp cận đa dạng tệp khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm.

TFSVN cũng thiết kế các mức lãi suất vay mua xe phù hợp nhiều nhóm khách hàng khác nhau, giảm áp lực tài chính trong thời gian đủ dài để khách hàng có thể xoay vốn. Đầu tiên, với nhóm khách hàng mua xe mới là Vios, Veloz Cross, Avanza Premio hoặc phiên bản xăng của Innova Cross, Corolla Cross, Yaris Cross được áp dụng lãi suất vay chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu. Với khách hàng lựa chọn mua trả góp bất kỳ mẫu xe HEV nào của Toyota sẽ được hưởng lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu.

Toyota triển khai ưu đãi lớn cho loạt xe HEV tạo mức giảm sâu.

TFSVN cũng dành hỗ trợ đáng kể cho khách hàng có nhu cầu “lên đời” xe thông qua hệ thống đại lý có hoạt động T-Sure. Khi bán lại xe cũ (không phân biệt thương hiệu) để chuyển sang Veloz Cross hoặc Avanza Premio, khách hàng được hưởng mức lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu. Còn với khách hàng bán xe cũ, mua xe HEV như Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross, Toyota đưa ra 3 lựa chọn linh hoạt: Lãi suất từ 0%/năm trong 6 tháng đầu, hoặc tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng, hoặc miễn phí dán kính và phụ tùng bảo dưỡng trong 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Loạt ưu đãi tháng 12 của Toyota, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ đến gói vay linh hoạt với lãi suất ưu đãi, giúp giảm chi phí ban đầu và rút ngắn hành trình sở hữu xe cho nhiều khách hàng. Việc kết hợp triển khai nhiều chính sách thực tiễn giúp Toyota mở rộng tệp người dùng trong bối cảnh cạnh tranh, tạo lực đẩy doanh số cuối năm.