Mua vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản: Khách than mất quyền lợi

Quy định bắt buộc thanh toán qua tài khoản với giao dịch mua vàng từ 20 triệu đồng khiến người mua mất quyền lợi do không thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử hay voucher giảm giá.

Từ ngày 10/10, các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán qua chuyển khoản. Ảnh: Trương Hiếu.

Hơn 1 tháng sau khi Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vàng cho biết đang gặp khó với các giao dịch mua vàng thông qua thẻ tín dụng, phiếu mua hàng hay ví điện tử...

Về phía khách hàng, nhiều người cũng tỏ ra lúng túng khi các quyền lợi thanh toán chính đáng trước đây như thẻ tín dụng, voucher giảm giá đến nay đã "mất tác dụng".

Luống cuống vì quy định mới

Theo quy định tại Nghị định 232/2025, từ 10/10, các giao dịch mua vàng của cùng một khách có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng và phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc giao dịch, đồng thời đảm bảo xác thực thông tin khách hàng, tuy nhiên, các giao dịch qua thẻ tín dụng, ví điện tử, phiếu mua hàng lại không được chấp nhận.

“Tôi có phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng của một thương hiệu nữ trang, dự kiến dùng để mua bộ trang sức trị giá 22 triệu đồng. Nhưng nhân viên thông báo hóa đơn trên 20 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản theo quy định mới, nên voucher của tôi không được áp dụng”, chị Hoàng Lan (Hà Nội) nói và cho biết rất bất ngờ với quy định này.

“Một số cửa hàng trong chuỗi giảm tới 30-40% doanh số vì khách không được quẹt thẻ tín dụng, không dùng được Apple Pay, Zalopay cho giao dịch trên 20 triệu đồng. Khách quốc tế không có tài khoản ngân hàng Việt Nam càng khó”, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Hà Nội chia sẻ.

Một doanh nghiệp vàng nữ trang khác tại TP.HCM thừa nhận tình trạng “mỗi nơi hiểu một kiểu” vì đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thẻ tín dụng có được xem là thanh toán qua tài khoản ngân hàng hay không. Bởi theo Luật Tổ chức tín dụng 2024, tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

Điều này đồng nghĩa các hình thức thanh toán không đi qua tài khoản ngân hàng, như thẻ tín dụng, voucher, ví điện tử có thể không đáp ứng quy định. Trong khi đây đều là những hình thức thanh toán phổ biến hiện nay.

Người dân xếp hàng chờ thanh toán tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Nhân viên một cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt đã trở nên phổ biến, việc phải giải thích với khách rằng “không được quẹt thẻ tín dụng, chỉ chuyển khoản” khiến họ gặp không ít tình huống khó xử.

“Nhiều khách lớn tuổi không rành công nghệ, thậm chí không có tài khoản ngân hàng, khi đi mua vàng giá trị trên 20 triệu đồng là phải nhờ người khác chuyển hộ”, nhân viên này chia sẻ thêm.

Cần hướng dẫn rõ ràng, chi tiết hơn

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, nhận định những phản ánh dồn dập từ người dân và doanh nghiệp cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh quan trọng.

Ông cho rằng chủ trương siết thanh toán mua - bán vàng nhằm tăng minh bạch, kiểm soát dòng tiền là phù hợp xu hướng quản lý tài chính hiện nay. Tuy nhiên, những bất tiện ban đầu là khó tránh, nhất là khi người dân vốn quen sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử, mã giảm giá… Doanh nghiệp cũng chịu áp lực lớn khi phải điều chỉnh quy trình trong thời gian ngắn.

Theo chuyên gia, để chính sách đi vào cuộc sống, cần có sự hướng dẫn cụ thể hơn về mặt kỹ thuật. Việc quy định thanh toán qua tài khoản có thể được làm rõ bằng cách xác định rõ những hình thức thanh toán được xem là phù hợp, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, hay các giải pháp thanh toán điện tử có liên kết tài khoản và đảm bảo khả năng đối soát rõ ràng.

Với những trường hợp đặc thù như khách quốc tế hay thanh toán qua thẻ tín dụng, có thể nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hoặc bổ sung quy trình phù hợp, sao cho vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa duy trì sự thuận tiện cho người mua. Một lộ trình triển khai mềm hơn trong thời gian đầu cũng sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện hoàn thiện hệ thống, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Ông Huy cũng nhấn mạnh điều quan trọng không nằm ở mục tiêu chính sách vốn mang ý nghĩa dài hạn trong việc minh bạch hóa thị trường vàng mà ở cách thực thi sao cho hài hòa, ổn định và không gây gián đoạn hoạt động mua bán.

“Khi các điều kiện kỹ thuật được làm rõ và quá trình chuyển đổi được hỗ trợ đầy đủ, thị trường sẽ vận hành trơn tru, doanh nghiệp và người dân cũng dễ dàng thích nghi hơn”, ông nói.