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Dòng nước từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống đường nội bộ khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) gây ngập cục bộ trong chiều 28/11. Ảnh: Trương Định
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Tuyến đường Tây Sơn, đoạn qua hai phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc, bị ngập sâu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định
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Một chiếc xe máy bị chết máy giữa đoạn đường ngập sâu, người điều khiển phải nhờ người dân hỗ trợ đưa phương tiện qua vùng nước. Ảnh: Trương Định.
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Người và phương tiện chật vật vượt qua đoạn đường ngập sâu, chiếc xe máy gần như chìm trong biển nước.
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Lực lượng chức năng có mặt trên tuyến đường bị ngập sâu để dựng chốt cảnh báo, phân luồng và điều tiết giao thông, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
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Nước dâng cao tràn vào khu dân cư, gây ngập nhiều khu vực. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cảnh báo người dân. Ảnh: Trương Định
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Những con hẻm trên đường Tây Sơn dẫn vào các khu dân cư bị ngập sâu. Ảnh: Trương Định
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Lực lượng quân đội được huy động vào các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định
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Giữa dòng nước lũ chảy xiết, một xe chữa cháy được điều động chắn ngang đường, hỗ trợ người dân giao thông qua lại. Ảnh: Trương Định.
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Người dân thu dọn cây cối, các vật sắc nhọn bị nước lũ cuốn trôi xuống đường, nhằm bảo đảm an toàn. Ảnh: Trương Định
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Người dân bì bõm lội qua tuyến đường bị ngập. Ảnh: Trương Định
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Ảnh: Trương Định.
Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố
Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.