Tuyến đường Tây Sơn, đoạn qua hai phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc, bị ngập sâu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Một chiếc xe máy bị chết máy giữa đoạn đường ngập sâu, người điều khiển phải nhờ người dân hỗ trợ đưa phương tiện qua vùng nước. Ảnh: Trương Định.

Lực lượng chức năng có mặt trên tuyến đường bị ngập sâu để dựng chốt cảnh báo, phân luồng và điều tiết giao thông, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, một xe chữa cháy được điều động chắn ngang đường, hỗ trợ người dân giao thông qua lại. Ảnh: Trương Định.

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.