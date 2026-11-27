Ông Vương Quốc Khánh (64 tuổi, sống tại số 103 Trần Xuân Soạn) cho biết trước đây, mỗi khi triều cường dâng, nước tràn lên đường khiến việc đi lại, buôn bán của gia đình và những hộ xung quanh gặp nhiều khó khăn, có lúc phải tạm ngưng hoạt động. "Từ khi cống ngăn triều vận hành thử nghiệm, đường trước nhà khô ráo, việc đi lại thuận tiện, buôn bán không còn bị ảnh hưởng bởi nước ngập như trước. Tôi thấy phấn khởi lắm, mong hệ thống tiếp tục vận hành ổn định để không còn cảnh thấp thỏm mỗi khi triều lên nữa".Ông Vương Quốc Khánh chia sẻ