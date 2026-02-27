Mùa nóng, da cần gì ngoài chống nắng và chu trình skincare?

Dưới tiết trời nóng bức, bước đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ làn da là chống nắng đúng cách. Theo tổ chức WHO, tia UV hoạt động mạnh nhất vào 2 giờ trước và sau thời điểm đỉnh nắng (solar noon), tức khoảng từ 10h đến 14h. Do đó, bạn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong thời gian này. Nếu cần ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng phổ rộng SPF 50+ ít nhất 15-20 phút trước khi đi, kết hợp sử dụng mũ rộng vành, kính mát, áo chống nắng. Việc này giúp giảm thiểu tác hại của tia UV - tác nhân gây nám, sạm và lão hóa sớm. Ảnh: Joylux.

Sau ngày dài oi bức, mồ hôi, dầu nhờn, bụi bẩn và ngay cả kem chống nắng tích tụ trên da có thể khiến lỗ chân lông bít tắc. Do đó, việc làm sạch sâu với sữa rửa mặt dịu nhẹ là bước không thể thiếu. Theo Dermatology Times, bạn nên chọn sản phẩm không chứa sulfate, có độ pH cân bằng để làm sạch mà không gây tổn thương hàng rào bảo vệ da. Khi da được làm sạch kỹ lưỡng, các bước dưỡng tiếp theo mới có thể phát huy hiệu quả. Ảnh: Stocksy.

Ngoài rửa mặt mỗi ngày, việc tẩy tế bào chết định kỳ 1-2 lần/tuần giúp loại bỏ lớp sừng già, kích thích tái tạo da mới và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Đặc biệt, khi tuyến mồ hôi và bã nhờn hoạt động mạnh, da dễ tích tụ bụi bẩn và tế bào chết hơn. Bạn có thể chọn sản phẩm dịu nhẹ với hạt nhỏ, mịn hoặc sử dụng dung dịch chứa AHA/BHA nồng độ thấp để tránh gây kích ứng da nhạy cảm. Ảnh: Zicail.

Đắp mặt nạ 2-3 lần/tuần giúp bổ sung độ ẩm và phục hồi làn da sau ngày dài tiếp xúc với nắng nóng, bụi mịn. Các loại mặt nạ chứa HA, chiết xuất dưa leo, nha đam... có thể hỗ trợ làm dịu và cấp nước tức thì cho da. Sau khi đắp, bạn nên dùng khăn mềm lau nhẹ phần tinh chất còn dư và thoa kem dưỡng để khóa ẩm, duy trì làn da ẩm mượt, tươi tắn. Ảnh: Freepik.

Vào ngày nóng bức, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để điều hòa thân nhiệt, dễ dẫn đến tình trạng mất nước. Khi thiếu nước, làn da cũng trở nên sạm màu, khô ráp và thiếu sức sống. Uống đủ nước là cách đơn giản và hiệu quả để cấp ẩm từ bên trong. National Academy of Medicine (Viện Y học Mỹ) khuyến nghị lượng nước trung bình cần thiết mỗi ngày với nam giới trưởng thành là khoảng 3,7 lít và nữ giới trưởng thành là 2,7 lít (tương đương 13-15 cốc nước đối với nam và 9-11 cốc với nữ). Lượng nước này bao gồm thức uống (nước lọc, trà, nước trái cây) và thực phẩm (rau củ, trái cây, canh, súp) nạp vào cơ thể. Ảnh: Vecteezy.

Dù skincare bài bản và uống nước đầy đủ, làn da vẫn có nguy cơ mất nước nếu bạn thường xuyên ở trong môi trường có độ ẩm thấp. Theo Healthline, khi độ ẩm không khí giảm xuống dưới 45%, khả năng giữ ẩm tự nhiên của da cũng suy giảm rõ rệt, dẫn đến tình trạng khô ráp, thiếu sức sống. Vì vậy, việc chăm da hiệu quả không chỉ phụ thuộc chu trình skincare, mà cần không gian sinh hoạt lý tưởng - nơi nhiệt độ và độ ẩm được duy trì ổn định. Ảnh: Vecteezy.

Daikin - chuyên gia không khí hàng đầu Nhật Bản - luôn thấu hiểu việc kiểm soát độ ẩm trong không gian sử dụng điều hòa đóng vai trò quan trọng cho việc tạo ra bầu không khí lý tưởng, góp phần bảo vệ sức khỏe và duy trì làn da khỏe mạnh. Độ ẩm trong không khí giúp giữ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô ráp. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt, độ ẩm quá cao có thể khiến da giảm khả năng bay hơi của mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây mụn. Vì vậy, việc kiểm soát độ ẩm trong không gian sống là yếu tố then chốt để bảo vệ làn da khỏi các tác động xấu mà vẫn mang lại cảm giác mát mẻ, thoải mái.

Điều hòa Daikin 2025 mang đến sự dễ chịu toàn diện cho không gian sinh hoạt. Máy sở hữu hiệu suất năng lượng CSPF hàng đầu thị trường, đạt chuẩn 5 sao TCVN 7830:2021 - tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam do các cơ quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng…ban hành để quy định các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, đo lường cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình và môi trường. Nhờ đó, máy tiết kiệm điện tối ưu với công nghệ Inverter và máy nén Swing, tiêu thụ khoảng 0,82 kWh/8 tiếng (Quatest 3). Bên cạnh khả năng làm lạnh tiết kiệm, Daikin ghi điểm bởi luồng gió Comfort phân bổ đều, kết hợp chế độ vận hành êm ái chỉ từ 19 dBA ở dàn lạnh - gần như không gây tiếng động, mang lại không gian thư giãn sâu và trọn vẹn. Khi cơ thể được chăm sóc và tinh thần thoải mái, làn da nhận được sự nghỉ ngơi hợp lý, từ đó tái tạo vẻ ngoài rạng rỡ.

Daikin - chuyên gia không khí hàng đầu Nhật Bản. Với hơn 100 năm kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực điều hòa không khí và hơn 30 năm đồng hành người dùng Việt Nam, Daikin luôn mang đến bầu không khí lý tưởng cho hàng triệu gia đình.

