Mưa lũ ‘như tận thế’ tại Nam Á, hơn 300 người thiệt mạng

Lũ lụt bất ngờ do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người tại Pakistan, khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý và Nepal, trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích.

Cảnh tượng sau trận mưa lũ ở Kashmir hôm 15/8. Ảnh: Stringer/Reuters.

Tại phía tây bắc Pakistan, chính quyền địa phương ngày 15/8 báo cáo ít nhất 203 người chết trong vòng 24 giờ qua. Bên cạnh đó, 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa trong vụ máy bay trực thăng rơi trong quá trình cứu hộ, CNN đưa tin.

Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích tại thị trấn Chashoti - một điểm hành hương nổi tiếng của du khách theo đạo Hindu. Trong khi đó, ít nhất 8 người ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý là nạn nhân, với 6 thành viên trong một gia đình bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tại Nepal, thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 41 người và làm 121 người khác bị thương.

“Mưa lớn, sau đó tôi cứ tưởng động đất, toàn bộ mặt đất rung chuyển”, Farhad Ali - một sinh viên sống tại Salarzai, phía bắc Pakistan - chia sẻ. “Trong cơn mưa như trút nước, cả gia đình tôi chạy ra ngoài. Chúng tôi thấy bùn đất cùng đá lớn chảy xuống con suối gần nhà. Cảm giác như tận thế, cảnh tượng không khác gì ngày tận thế”.

Một cư dân 75 tuổi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý nhớ lại “cảnh tượng hoang tàn ở mọi phía” sau khi chứng kiến 8 thi thể được kéo ra khỏi bùn. “Thật đau lòng”, nhà hoạt động xã hội Abdul Majeed Bichoo nói.

Hôm 15/8, Cục Khí tượng Pakistan ban hành cảnh báo lũ lụt cho Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo về nguy cơ lũ quét và ngập lụt đô thị. Chính quyền kêu gọi người dân tránh các khu du lịch và không băng qua sông trong thời gian lũ lụt. Trước đó hôm 13/8, Cục Khí tượng Ấn Độ thông báo về một trận mưa lớn bất ngờ vượt 100 mm chỉ trong một giờ.

Trong những tuần gần đây, mưa xối xả, lở đất và lũ lụt đã càn quét khu vực này, cuốn trôi toàn bộ khu dân cư và biến nhà cửa thành đống đổ nát. Các chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu đã và đang làm trầm trọng hơn cường độ và tần suất lũ lụt theo mùa ở dãy Himalaya trong năm 2025.