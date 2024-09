Mưa lũ diễn biến phức tạp sau bão số 3

Hoàn lưu sau bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ khiến mưa lớn còn kéo dài đến khoảng ngày 11/9.

Mưa lũ xuất hiện ở huyện Mộc Châu, Sơn La sau khi bão số 3 quét qua đây.

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá từ 7/9. Đến chiều qua (8/9), nhiều nơi xuất hiện mưa trên 300 mm như Phình Hồ (Yên Bái) 403,4 mm, Tô Múa (Sơn La) 373,6 mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 339 mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 320 mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 301 mm. Đây là cường độ mưa rất lớn trong thời gian ngắn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc bộ nên sáng nay đến ngày 11/9, miền Bắc và Thanh Hoá tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực mưa nhiều nhất là các tỉnh Tây Bắc bộ như Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai với tổng lượng mưa từ thời gian này từ 130-250 mm, có nơi trên 450 mm.

Khu vực trung du miền núi các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ nay đến ngày 11/9 cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có thể từ 100-200 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực đồng bằng có mưa rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa thời gian này từ 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong hôm nay và ngày mai (10/9), trên các sông của Bắc bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) tại Lý Nhân lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang mở cửa xả đáy nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc khu vực vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Mưa bão có thể dồn dập cuối năm

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2024 còn khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong nửa cuối tháng 9, trên Biển Đông có thể hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão/áp thấp nhiệt đới.

Ôtô trên đường phố Hà Nội bị cây đè nát sau bão Yagi Sau khi bão Yagi đổ bộ đêm 7/9, đường phố Hà Nội ngổn ngang biển quảng cáo, cột điện, cây cối đổ gãy, nhiều ôtô bị cây đè nát.

Các chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện các siêu bão trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Từ khi có số liệu quan trắc, Biển Đông ghi nhận 3 cơn bão mạnh lên thành siêu bão tại đây, gồm RAI, SAOLA VÀ YAGI (hầu hết siêu bão khác ở Biển Đông đi từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào). Đáng lưu ý, cả 3 cơn bão này xuất hiện trong 4 năm trở lại đây, bão RAI năm 2021, bão SAOLA 2023 và YAGI năm 2024.

