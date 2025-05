Mưa lớn toàn miền Bắc, nguy cơ dồn dập trên 100 mm trong vòng 3 giờ

Khoảng từ chiều tối 28/5 đến đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra một đợt mưa lớn, khả năng có nơi mưa trên 180 mm; nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 mm/3h.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa đưa ra những nhận định về đợt mưa lớn ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ và cả Tây Nguyên, Nam Bộ.

Theo đó, đợt mưa này có nguyên nhân do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên 1.500 m.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết nhận định về đợt mưa lớn sắp tới ở miền Bắc.

Do đó, ông Tuấn Anh cho biết, khoảng chiều tối và đêm mai 28/5 đến 29/5, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, thậm chí có những điểm mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-90 mm, cục bộ có những điểm trên 180 mm.

Khoảng gần sáng 29/5, khu vực Bắc Trung Bộ có thể xảy ra mưa lớn và kéo dài đến hết đêm. Tổng lượng mưa khu vực này dao động trong khoảng 30-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp. Ảnh minh họa: Lê Quân.

Ông Tuấn Anh cũng lưu ý, ngoài khu vực miền Bắc có mưa lớn diện rộng, ở phía Nam, các hình thế gây mưa đang gia tăng, đặc biệt là gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần và kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Dự báo chiều tối 28-29/5, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khả năng cả Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa vừa; cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông.

Đợt mưa mới này xuất hiện trong bối cảnh những ngày qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đặc biệt, tại các vùng đồi núi, đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất vẫn ở mức cao. Người dân cần đề phòng, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc…

Đáng lưu ý, sau trận mưa lớn này, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, khoảng từ 1-5/6 với mức nhiệt ở Hà Nội đến 38 độ.