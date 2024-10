Mưa lớn tại Lào Cai, Làng Nủ bị chia cắt

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 30/9 đến sáng 1/10, trên địa bàn có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối. Sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp. Bùn, đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Tại km78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng.

Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) Vũ Thị Tư cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hoá đã bị cô lập.

Bà Tư cho biết thêm, khu vực tái định cư Làng Nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đồi Sim. Đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc san gạt, tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên, mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Bát Xát, mưa lũ đã làm 37 nhà bị ngập nước (xã Quang Kim 36 nhà, xã Bản Vược 1 nhà). Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại về hạ tầng giao thông như đường tỉnh 155 (đoạn xã Mường Hum) bị sạt ta luy dương gây chia cắt giao thông.

Đường từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý (đoạn qua thôn Nà Lặc, Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường) đã bị lũ gây sụt sạt nhiều đoạn, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tuyến đường từ thôn Nậm Chỏn đi thôn Tả Câu Liềng, Séo Phìn Than và Dìn Pèng (xã Cốc Mỳ) cũng bị sạt lở nhiều điểm, với ngầm tràn Nậm Chỏn bị trôi, gây chia cắt giao thông.

Tại thị xã Sa Pa, mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt taluy trên đường tỉnh 155 đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn, dẫn đến tắc đường. Mưa lớn cũng khiến nước trên các suối dâng cao, địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết và không đi gần bờ suối để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Tại TP Lào Cai, nước trên suối Ngòi Đum dâng cao khiến các khu vực gần suối dọc theo quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Bắc Cường, Kim Tân và xã Đồng Tuyển bị ảnh hưởng, gây ngập lụt.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Lào Cai ngày 1/10

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.