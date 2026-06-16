Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ôtô phải gọi cứu hộ

Chiều 16/6, cơn mưa lớn kèm dông gió kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, quận 2 cũ, TP.HCM ) ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường như Xuân Thủy, đường 34... chìm trong nước sau trận mưa lớn. Lượng nước đổ xuống trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống cống, khiến mặt đường ngập lênh láng, các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh chết máy.

Tại khu vực chân cầu Ba Son (phía phường An Khánh), nước dâng cao phủ kín mặt đường, hàng loạt xe máy và ôtô bị chết máy khi cố gắng đi qua đoạn ngập.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngoài lượng mưa lớn, rác thải bị nước cuốn trôi làm bít nhiều miệng cống cũng khiến nước rút chậm, tình trạng ngập kéo dài.

Dòng nước chảy khá mạnh, trong khi các ôtô lưu thông qua khu vực ngập tạo thành những đợt sóng lớn, việc điều khiển xe máy trở nên khó khăn hơn. Một số người đi xe máy bị mất thăng bằng và ngã xuống đường.

Ông Hoàng Văn Nghĩa (ngụ phường An Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến khu vực chân cầu Ba Son ngập sâu như vậy. "Nước ngập lênh láng, rất khó phân biệt đâu là mặt đường, đâu là vỉa hè. Tôi bị té ngã, làm rơi đồ xuống nước. Giờ chỉ biết chờ nước rút để tìm lại, hy vọng chưa bị cuốn xuống cống", ông Nghĩa nói.

Đến gần 17h, nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM có mặt tại hiện trường, tiến hành mở các miệng thu nước, khơi thông dòng chảy nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông là do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình kết hợp áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Không chỉ xe máy, một số ôtô cũng gặp sự cố do nước ngập vào động cơ, phải dừng giữa đường gọi xe cứu hộ đến kéo khỏi khu vực ngập. Quan trắc từ ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sét trên diện rộng.

Trong khoảng ba giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rào, dông, sét tại nhiều khu vực của TP.HCM như các phường Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Long Hương, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ cùng các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và một số địa phương lân cận.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu trong thời điểm mưa lớn để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động đề phòng nguy cơ dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

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